Ситуація на Харківщині: Олег Синєгубов про фронт, атаки та захист

Установка укриття. Фото ілюстративне: ЦТС

Росіяни на Харківщині щодня б'ють по енергетиці, житлових будинках і бізнесу, а на прикордонні намагаються просунутися вглиб області. Через близькість до Росії та атаки з її території на реагування у харків'ян іноді залишаються лічені секунди. Тому в регіоні вже змінюють систему оповіщення, встановлюють нові укриття та готуються до складної зими.

Про це Олег Синєгубов заявив під час форуму Карпатська ініціатива у Буковелі в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Росіяни намагаються просунутися вглиб Харківщини

Російські війська продовжують намагатися прорвати українські позиції одразу на кількох ділянках Харківщини. Олег Синєгубов зазначив, що попри інтенсивні бойові дії Сили оборони не дають противнику просунутися далі.

"Харківщина тримається, так, дійсно важко. У нас більше 300 кілометрів фронту. Всюди ведуться активні бойові дії. Є певні загострення на півночі, на Вовчанському напрямку, Куп'янському напрямку, однак ситуація перебуває під повним контролем наших Збройних сил", — розповів Олег Синєгубов.

Росіяни не припиняють спроб пройти далі територією області. Проте, за словами начальника Харківської ОВА, змінити лінію фронту на свою користь їм не вдається.

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"Ні, це постійні намагання ворога просунутися вглиб нашої території, однак жодних успіхів немає. Ворог атакує, в тому числі й місто Харків, є влучання по АЗС, по ТРЦ і взагалі по цивільній інфраструктурі", — зазначив Олег Синєгубов.

Підготовка до зими

Крім бойових дій на фронті, Харківщина щодня потерпає від ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Олег Синєгубов зазначив, що через постійні атаки область уже зараз працює в умовах, яких зазвичай очікують із настанням холодів.

"Ворог далі продовжує бити і по будинках, і по енергетиці. Коли ми говоримо про те, що зимою буде важко, зима для нас вже фактично, в лапках, розпочалася, тому що постійно під ударами", — сказав Олег Синєгубов.

Близькість до російського кордону змушує Харківщину шукати інші способи попередження людей про небезпеку. Особливо гостро це питання постало після того, як російські війська почали застосовувати швидші ударні безпілотники.

"Коли ворог почав застосовувати реактивні "Шахеди", то мова йде навіть не про хвилини, а про секунди. Тому нашому бізнесу, АЗС перш за все, потрібна була точна система оповіщення. Не загальні сигнали повітряної тривоги, бо якщо ними користуватися, у нас на добу їх більше 20 годин — бізнес працювати не буде взагалі", — пояснив Олег Синєгубов.

На Харківщині вже знайшли рішення для підприємств, які не можуть припиняти роботу на весь час повітряної тривоги. Першими новий спосіб попередження випробували на автозаправних станціях, а тепер його хочуть поширити й на інші об'єкти.

"Ми розробили альтернативну систему оповіщення, протестували, і автозаправні станції нею повністю користуються. Крім того, зараз є запит від іншого бізнесу, від комунальних підприємств наших громад, які так само перебувають постійно в зоні ризику, і ми так само будемо це розповсюджувати", — розповів Олег Синєгубов.

Як бізнес попереджають про небезпеку

Підприємства не отримують загальну карту руху російських безпілотників. Натомість система допомагає попереджати конкретний бізнес, якщо російський дрон рухається у його напрямку.

"Те, що ми виявляємо дрон над містом Харковом, — ми маємо закрити повністю бізнес. Це для нас не працює. Ми більш точно виявляємо напрям руху і далі вже сповіщаємо конкретний бізнес", — пояснив Олег Синєгубов.

Після отримання попередження працівники та відвідувачі мають швидко перейти у безпечне місце. Тому біля АЗС та інших підприємств на Харківщині планують збільшувати кількість модульних укриттів.

"Далі — розширення зони укриттів, це модульні укриття, тому що перш за все маємо забезпечити безпеку і працівників АЗС, і інших підприємств, так і відвідувачів. Ну і, звичайно, посилення та постійна координація з нашими Збройними силами, силами протиповітряної оборони, щоб максимально бути ефективними", — додав Олег Синєгубов.

Чи виїжджають люди з Харкова

Попри російські атаки та бойові дії в області, нового масового виїзду жителів із Харкова влада не фіксує. Олег Синєгубов порівняв нинішню ситуацію з 2022 роком, коли після початку повномасштабного вторгнення місто залишила значна частина населення.

"Ні, не фіксуємо. Харків'яни — це особливі люди. Ми пройшли 2022 рік, коли з міста Харкова, фактично двомільйонного міста, залишалося 300–350 тисяч. Люди потім після успішної деокупації Харківської області повернулися", — розповів Олег Синєгубов.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові 17 вересня росіяни атакували безпілотником торговельний центр в Основ'янському районі. Після влучання спалахнула пожежа, однак працівники та відвідувачі в момент атаки перебували в укритті.

Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни два дні поспіль атакували Балаклію на Харківщині. Внаслідок ракетного удару 19 вересня постраждали 14-річна дитина та 19-річний хлопець, також були пошкоджені приватні будинки, магазини та адміністративна будівля цивільного підприємства.