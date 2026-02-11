Дрон РФ уничтожил дом в Богодухове — погибли трое детей

Дом, который атаковали россияне. Фото: Нацполиция Украины

В Харьковской области продолжается ликвидация последствий российской атаки дронами в результате которой есть погибшие. Выяснилось, что семья, которая несколько дней назад выехала из поселка Золочев из-за постоянных обстрелов, погибла уже на новом месте жительства в Богодухове.

Об этом стало известно из сообщения Нацполиции Украины, пишет Новини.LIVE.

Россияне убили семью на Харьковщине

Известно, что около 23:30 дрон попал в частный жилой дом. Взрыв вызвал масштабный пожар и практически разрушил дом. Правоохранители документируют событие как военное преступление.

Под завалами погибли четверо членов одной семьи: двое годовалых мальчиков, двухлетняя девочка и их 34-летний отец. Дом претерпел значительные разрушения, огонь охватил значительную часть сооружения.

Дом, который пострадал от атаки дрона. Фото: ГСЧС Харьковской области

Зато 34-летнюю мать детей, которая находится на 35-й неделе беременности, удалось спасти. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и ожоги туловища. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Харьковщины

Известно, что семья всего несколько дней назад покинула поселок Золочев из-за опасности обстрелов и переехала в Богодухов. После эвакуации они пытались найти более безопасное место для проживания. Также в результате атаки острую стрессовую реакцию испытала 73-летняя жительница громады.

