Головна Харків Родина після евакуації стала жертвою атаки БпЛА на Харківщині

Родина після евакуації стала жертвою атаки БпЛА на Харківщині

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 10:13
Дрон РФ знищив будинок у Богодухові — загинули троє дітей
Будинок, який атакували росіяни. Фото: Нацполіція України

У Харківській області триває ліквідація наслідків російської атаки дронами внаслідок якої є загиблі. З'ясувалося, що родина, яка кілька днів тому виїхала із селища Золочів через постійні обстріли, загинула вже на новому місці проживання у Богодухові.

Про це стало відомо з повідомлення Нацполіції України, пише Новини.LIVE.

Читайте також:

Росіяни вбили сім'ю на Харківщині 

Відомо, що близько 23:30 дрон влучив у приватний житловий будинок. Вибух спричинив масштабну пожежу та практично зруйнував оселю. Правоохоронці документують подію як воєнний злочин.

Під завалами загинули четверо членів однієї родини: двоє однорічних хлопчиків, дворічна дівчинка та їхній 34-річний батько. Будинок зазнав значних руйнувань, вогонь охопив значну частину споруди.

Атака Росії на Харківщину 11 лютого
Будинок, який постраждав від атаки дрона. Фото: ДСНС Харківщини

Натомість 34-річну матір дітей, яка перебуває на 35-му тижні вагітності, вдалося врятувати. Вона отримала закриту черепно-мозкову травму та опіки тулуба. Постраждалу госпіталізовано, їй надають медичну допомогу.

Рятувальник у Богодухові
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Харківщини

Відомо, що родина лише кілька днів тому залишила селище Золочів через небезпеку обстрілів і переїхала до Богодухова. Після евакуації вони намагалися знайти більш безпечне місце для проживання. Також унаслідок атаки гостру стресову реакцію зазнала 73-річна мешканка громади.

Нагадаємо, Росія здійснила чергову атаку на Україну в ніч проти 11 лютого. Стало відомо, скільки цілей зннешкодили сили ППО.

Також стало відомо, скільки потрібно коштів та часу для відновлення Дарницької ТЕЦ, яку знищили обстрілами росіяни.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
