Взрывы в Змиевской громаде 29 января — детали от местных властей

Серия взрывов в Змиевской громаде — детали от местных властей
Взрывы в Змиевской громаде Харьковской области раздались около полуночи 29 января. На данный момент фиксируют последствия.
Об этом сообщает Суспільне Харків со ссылкой на первую заммэра Татьяну Тимофееву.
Взрывы в Змиевской громаде 29 января
Отмечается, что взрывы могли слышаться жители Змиевской громады в Харьковской области.
"В настоящее время там собирают информацию о последствиях российских ударов. В области продолжается воздушная тревога", — говорится в сообщении.
Обновлено 00:25. В настоящее время в большинстве областей Украины продолжается воздушная тревога. Опасность связана с угрозой ударных БпЛА и применением авиационных средств поражения.
Напомним, что воздушная тревога в Украине продолжается. Опасность охватила Киевскую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Кировоградскую и другие области. Тем временем тревога продолжает расти.
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