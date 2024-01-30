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Серия взрывов в Змиевской громаде — детали от местных властей

30 января 2024 00:15
обновлено: 00:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Змиевской громаде 29 января — детали от местных властей
Сильный взрыв ночью за городом. Иллюстративное фото: Винница.info
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Змиевской громаде Харьковской области раздались около полуночи 29 января. На данный момент фиксируют последствия.

Об этом сообщает Суспільне Харків со ссылкой на первую заммэра Татьяну Тимофееву.

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Взрывы в Змиевской громаде 29 января

Отмечается, что взрывы могли слышаться жители Змиевской громады в Харьковской области.

"В настоящее время там собирают информацию о последствиях российских ударов. В области продолжается воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Харків"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Харків"

Обновлено 00:25. В настоящее время в большинстве областей Украины продолжается воздушная тревога. Опасность связана с угрозой ударных БпЛА и применением авиационных средств поражения.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 30 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога в Украине продолжается. Опасность охватила Киевскую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Кировоградскую и другие области. Тем временем тревога продолжает расти.

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Харьковская область
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війна

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