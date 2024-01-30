Вибухи в Зміївській громаді 29 січня — деталі від місцевої влади

Сильний вибух вночі за містом. Ілюстративне фото: Вінниця.info

Вибухи в Зміївській громаді Харківської області пролунали близько півночі 29 січня. Наразі фіксують наслідки.

Про це повідомляє Суспільне Харків з посиланням на першу заступницю мера Тетяну Тімофєєву.

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Зазначається, що вибухи могли чути мешканці Зміївської громади на Харківщині.

"Нині там збирають інформацію про наслідки російських ударів. В області триває повітряна тривога", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Харків"

Оновлено 00:25. Наразі в більшості областей України триває повітряна тривога. Небезпека пов'язана з загрозою ударних БпЛА та застосуванням авіаційних засобів ураження.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні продовжується. Небезпека охопила Київську, Черкаську, Полтавську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Кіровоградську та інші області. Тим часом тривога провдожує рости.