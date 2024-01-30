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Серія вибухів у Зміївській громаді — деталі від місцевої влади

30 січня 2024 00:15
оновлено: 00:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Зміївській громаді 29 січня — деталі від місцевої влади
Сильний вибух вночі за містом. Ілюстративне фото: Вінниця.info
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Зміївській громаді Харківської області пролунали близько півночі 29 січня. Наразі фіксують наслідки. 

Про це повідомляє Суспільне Харків з посиланням на першу заступницю мера Тетяну Тімофєєву.

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Вибухи в Зміївській громаді 29 січня

Зазначається, що вибухи могли чути мешканці Зміївської громади на Харківщині.

"Нині там збирають інформацію про наслідки російських ударів. В області триває повітряна тривога", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Харків"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Харків"

Оновлено 00:25. Наразі в більшості областей України триває повітряна тривога. Небезпека пов'язана з загрозою ударних БпЛА та застосуванням авіаційних засобів ураження.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 30 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні продовжується. Небезпека охопила Київську, Черкаську, Полтавську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Кіровоградську та інші області. Тим часом тривога провдожує рости.

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Харківська область
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небезпека
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війна

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