Вибухи в Зміївській громаді 29 січня — деталі від місцевої влади

Серія вибухів у Зміївській громаді — деталі від місцевої влади
Вибухи в Зміївській громаді Харківської області пролунали близько півночі 29 січня. Наразі фіксують наслідки.
Про це повідомляє Суспільне Харків з посиланням на першу заступницю мера Тетяну Тімофєєву.
Вибухи в Зміївській громаді 29 січня
Зазначається, що вибухи могли чути мешканці Зміївської громади на Харківщині.
"Нині там збирають інформацію про наслідки російських ударів. В області триває повітряна тривога", — йдеться в повідомленні.
Оновлено 00:25. Наразі в більшості областей України триває повітряна тривога. Небезпека пов'язана з загрозою ударних БпЛА та застосуванням авіаційних засобів ураження.
Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні продовжується. Небезпека охопила Київську, Черкаську, Полтавську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Кіровоградську та інші області. Тим часом тривога провдожує рости.
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