Прогноз погоды в Харькове на 2 ноября от синоптиков

Шквальный ветер и дождь — завтра Харьков накроет ненастье
Погода в Харькове завтра, 2 ноября, к долгим прогулкам не располагает. Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях — в субботу в Харьковской области ожидаются шквальный ветер и дождь.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии в пятницу, 1 ноября.
Штормовое предупреждение в Харьковской области на 2 ноября
Синоптики прогнозируют в Харькове и области опасные метеорологические явления 2 ноября — ожидается сильный ветер.
Скорость ветра будет достигать 17-22 м/с.
Уровень опасности первый — желтый.
Погода в Харькове и области 2 ноября
В Харькове 2 ноября облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков. Ночью и утром — дождь.
Ветер ночью западный, днем северо-западный, 17-22 м/с.
Температура воздуха ночью +7...+9 °C, днем +9...+11 °C.
По всей Харьковской области завтра облачно, ночью без существенных осадков. Утром и днем будет идти дождь.
Ветер ночью западный, днем северо-западный, 17-22 м/с.
Температура воздуха ночью +5...+10 °C, днем +8...+13 °C.
Пожарная опасность в Харьковской области 2 ноября
Метеорологи предупреждают о чрезвычайно высокой пожарной опасности в части Харьковской области, а именно в районе Золочева, Богодухова, Лозовой и Слобожанского.
"Погодные условия 2 ноября будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания открытого огня", — говорится в сообщении.
Напомним, 2 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди ночью на западе и севере.
Также Новини.LIVE писали, что по прогнозу Укргидрометцентра, в Киевской области 2 ноября будет облачная погода с небольшим дождем. Также в регионе ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.
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