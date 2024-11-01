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Шквальный ветер и дождь — завтра Харьков накроет ненастье

1 ноября 2024 19:03
Галина Шподарева - редактор
Прогноз погоды в Харькове на 2 ноября от синоптиков
Девушка в ветреную погоду. Фото иллюстративное: getsurrey.co.uk
Галина Шподарева - редактор

Погода в Харькове завтра, 2 ноября, к долгим прогулкам не располагает. Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях — в субботу в Харьковской области ожидаются шквальный ветер и дождь.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии в пятницу, 1 ноября.

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Штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Штормовое предупреждение в Харьковской области на 2 ноября

Синоптики прогнозируют в Харькове и области опасные метеорологические явления 2 ноября — ожидается сильный ветер.

Скорость ветра будет достигать 17-22 м/с.

Уровень опасности первый — желтый.

Погода в Харькове 2 ноября
Погода в Харькове 2 ноября. Фото: скриншот

Погода в Харькове и области 2 ноября

В Харькове 2 ноября облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков. Ночью и утром — дождь.

Ветер ночью западный, днем северо-западный, 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью +7...+9 °C, днем +9...+11 °C.

По всей Харьковской области завтра облачно, ночью без существенных осадков. Утром и днем будет идти дождь.

Ветер ночью западный, днем северо-западный, 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью +5...+10 °C, днем +8...+13 °C.

Пожарная опасность в Харьковской области 2 ноября
Пожарная опасность в Харьковской области 2 ноября. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность в Харьковской области 2 ноября

Метеорологи предупреждают о чрезвычайно высокой пожарной опасности в части Харьковской области, а именно в районе Золочева, Богодухова, Лозовой и Слобожанского.

"Погодные условия 2 ноября будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания открытого огня", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди ночью на западе и севере.

Также Новини.LIVE писали, что по прогнозу Укргидрометцентра, в Киевской области 2 ноября будет облачная погода с небольшим дождем. Также в регионе ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

непогода Харьков погода ветер Харьковская область штормовое предупреждение

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