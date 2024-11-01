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Шалений вітер та дощ — завтра Харків накриє негода

1 листопада 2024 19:03
Галина Шподарева - редактор
Прогноз погоди у Харкові на 2 листопада від синоптиків
Дівчина у вітряну погоду. Фото ілюстративне: getsurrey.co.uk
Галина Шподарева - редактор

Погода у Харкові завтра, 2 листопада, довгим прогулянкам не сприятиме. Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови — в суботу на Харківщини очікуються шквальний вітер та дощ. 

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології у п'ятницю, 1 листопада. 

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Штормове попередження. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Штормове попередження на Харківщині на 2 листопада

Синоптики прогнозують у Харкові та області небезпечні метеорологічні явища 2 листопада — очікується сильний вітер.

Швидкість вітру сягатиме до 17-22 м/с. 

Рівень небезпечності перший — жовтий.

Погода у Харкові 2 листопада
Погода у Харкові 2 листопада. Фото: скриншот

Погода у Харкові та області 2 листопада

У Харкові 2 листопада очікується хмарна погода, вночі без істотних опадів. Вранці та вдень — дощ.

Вітер вночі західний, вдень північно-західний, 17-22 м/с.

Температура повітря вночі +7...+9 °C, вдень +9...+11 °C.

По всій Харківській області завтра буде хмарно, вночі без істотних опадів. Вранці та вдень дощитиме. 

Вітер вночі західний, вдень північно-західний, 17-22 м/с.

Температура повітря вночі +5...+10 °C, вдень +8...+13 °C.

Пожежна небезпека на Харківщині 2 листопада
Пожежна небезпека на Харківщині 2 листопада. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека на Харківщині 2 листопада

Водночас метеорологи попереджають про надзвичайно високу пожежну небезпеку в частині Харківської області, а саме в районі Золочева, Богодухова, Лозової та Слобожанського.

"Погодні умови 2 листопада сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання — відкритого вогню", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 2 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі вночі на заході та півночі.

Також Новини.LIVE писали, що, за прогнозом Укргідрометцентру, у Київській області 2 листопада буде хмарна погода з невеликим дощем. Також у регіоні очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

негода Харків погода вітер Харківська область штромове попередження

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