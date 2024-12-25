Будут ли отключать свет в Харькове завтра

Электрик в работе. Фото: kharkivoda.gov.ua

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о применении графиков отключения электроэнергии в Харькове 26 декабря для бытовых потребителей, бизнеса и предприятий. Они продлятся с 08:00 до 22:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

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Для бытовых потребителей: 08:00 — 17:00 — полторы очереди отключений и 17:00 — 21:00 — одна очередь отключений.

Графики для бизнеса и предприятий будут действовать следующим образом: 07:00 — 22:00 — применение ограничений мощности.

Причина ужесточения ограничений

Массированная ракетно-дроновая атака России 25 декабря повредила энергетическую инфраструктуру. Энергетики активно работают над восстановлением поврежденного оборудования, но временные ограничения остаются необходимыми для поддержания стабильности системы.

"Укрэнерго" подчеркнуло, что время и объемы ограничений в течение суток могут изменяться в зависимости от состояния энергосистемы.

Напомним, во время утренней атаки целями врага снова стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки Укрэнерго ввело ограничение потребления электроэнергии.

Также известно, что российские оккупанты атаковали Украину 184 целями. В Воздушных силах назвали количество сбитых ракет и дронов.