Будут ли отключать свет в Харькове завтра

Что будет со светом в Харькове завтра — в "Укрэнерго" ответили
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о применении графиков отключения электроэнергии в Харькове 26 декабря для бытовых потребителей, бизнеса и предприятий. Они продлятся с 08:00 до 22:00.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Графики отключений на 26 декабря
Для бытовых потребителей: 08:00 — 17:00 — полторы очереди отключений и 17:00 — 21:00 — одна очередь отключений.
Графики для бизнеса и предприятий будут действовать следующим образом: 07:00 — 22:00 — применение ограничений мощности.
Причина ужесточения ограничений
Массированная ракетно-дроновая атака России 25 декабря повредила энергетическую инфраструктуру. Энергетики активно работают над восстановлением поврежденного оборудования, но временные ограничения остаются необходимыми для поддержания стабильности системы.
"Укрэнерго" подчеркнуло, что время и объемы ограничений в течение суток могут изменяться в зависимости от состояния энергосистемы.
Напомним, во время утренней атаки целями врага снова стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки Укрэнерго ввело ограничение потребления электроэнергии.
Также известно, что российские оккупанты атаковали Украину 184 целями. В Воздушных силах назвали количество сбитых ракет и дронов.
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