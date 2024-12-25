Чи відключатимуть світло у Харкоі завтра

Електрик у роботі. Фото: kharkivoda.gov.ua

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про застосування графіків відключень електроенергії у Харкові 26 грудня для побутових споживачів, бізнесу та підприємств. Вони триватимуть з 08:00 до 22:00.

Про це повідомляє Укренерго.

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Графіки відключень на 26 грудня

Для побутових споживачів: 08:00-17:00 — півтори черги відключень та 17:00-21:00 — одна черга відключень.

Графіки для бізнесу та підприємств діятимуть так: 07:00-22:00 — застосування обмежень потужності.

Причина посилення обмежень

Масована ракетно-дронова атака Росії 25 грудня пошкодила енергетичну інфраструктуру. Енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання, але тимчасові обмеження залишаються необхідними для підтримання стабільності системи.

Укренерго наголосило, що час та обсяги обмежень протягом доби можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми.

Нагадаємо, під час ранкової атаки цілями ворога знову стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки Укренерго запровадило обмеження споживання електроенергії.

Також відомо, що російські окупанти атакували Україну 184 цілями. У Повітряних силах назвали кількість збитих ракет та дронів.