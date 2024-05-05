Что жители Харькова принесли в храмы на Пасху — опрос Новини.LIVE
В Украине в воскресенье, 5 мая, отмечают Пасху по календарю православных христиан. Украинцы приходят в церковь с праздничной корзинкой, чтобы освятить ее.
Корреспондент Новини.LIVE узнал, что харьковчане принесли освящать в своих корзинах.
Пасха в Харькове
Опрошенные харьковчане рассказали, что сегодня традиционно принесли освятить куличи, яйца, кагор, конфеты и мясо:
"В корзине пасочки, пасхальные яйца как всегда. Две пасочки покупала, а одну сама испекла";
"Моя Пасхальная корзина состоит из пасочек, пасхальных яиц и колбаски, соли. Все как должно быть на праздничном православном столе".
В большинстве своем все жители в этот праздничный день пожелали самого главного — мира и победы для Украины.
Также журналист Новини.LIVE побывал в храме Одессы, куда тысячи горожан принесли свои корзины для освящения.
Кроме того, Новини.LIVE показали пасхальные наряды и корзины украинских звезд.
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