Что жители Харькова принесли в храмы на Пасху — опрос Новини.LIVE

Пасхальные корзины. Фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 5 мая, отмечают Пасху по календарю православных христиан. Украинцы приходят в церковь с праздничной корзинкой, чтобы освятить ее.

Корреспондент Новини.LIVE узнал, что харьковчане принесли освящать в своих корзинах.

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Опрошенные харьковчане рассказали, что сегодня традиционно принесли освятить куличи, яйца, кагор, конфеты и мясо:

"В корзине пасочки, пасхальные яйца как всегда. Две пасочки покупала, а одну сама испекла";

"Моя Пасхальная корзина состоит из пасочек, пасхальных яиц и колбаски, соли. Все как должно быть на праздничном православном столе".

В большинстве своем все жители в этот праздничный день пожелали самого главного — мира и победы для Украины.

Также журналист Новини.LIVE побывал в храме Одессы, куда тысячи горожан принесли свои корзины для освящения.

Кроме того, Новини.LIVE показали пасхальные наряды и корзины украинских звезд.