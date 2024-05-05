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Що мешканці Харкова принесли до храмів на Великдень — опитування Новини.LIVE

5 травня 2024 17:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Що мешканці Харкова принесли до храмів на Великдень — опитування Новини.LIVE
Великодні кошики. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні в неділю, 5 травня, відзначають Великдень за календарем православних християн. Українці приходять до церкви зі святковим кошиком, аби освятити його.

Кореспондент Новини.LIVE дізнався, що харків'яни принесли освячувати у своїх кошиках.

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Опитані харків'яни розповіли, що сьогодні традиційно принесли освятити пасочки, яйця, кагор, цукерки та мʼясо:

"У кошику пасочки, крашанки як завжди. Дві пасочки купувала, а одну сама спекла";

"Мій Великодній кошик складається з пасочок, крашанок і ковбаски, солі. Все як має бути на святковому православному столі".

Здебільшого усі мешканці в цей святковий день побажали найголовнішого — миру та перемоги для України. 

Також журналіст Новини.LIVE побував в храмі Одеси, куди тисячі містян принесли свої кошики для освячення.

Крім того, Новини.LIVE показали великодні вбрання та кошики українських зірок.

свята
Харків
релігія
Великдень

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