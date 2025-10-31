Видео
Что известно о новых ударах по Харьковщине — детали от Синегубова

Дата публикации 31 октября 2025 12:34
обновлено: 12:48
Враг обстрелял Харьковскую область, ранены три человека - Синегубов
Спасатель на крыше. Фото: ГСЧС Харьковщины

Харьковская область снова оказалась под прицелом российских войск: за прошедшие сутки зафиксировано более сотни боевых столкновений и масштабные разрушения гражданских объектов. В результате обстрелов пострадали несколько мирных жителей, а тысячи абонентов остались без света из-за повреждения энергосетей.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в официальном Telegram-канале в пятницу, 31 октября.

Читайте также:

Обстрелы и последствия на Харьковщине

За прошедшие сутки враг атаковал восемь населенных пунктов области, нанося удары различными типами вооружения, в частности дронами и авиабомбами. В результате обстрелов пострадали жители Великого Бурлука, Подсреднего и Казачьей Лопани, повреждены жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры. Из-за вражеских атак около 14,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения, а в Лозовой введены веерные отключения.

Ворог обстріляв Харківщину, поранено трьох людей — Синєгубов - фото 1
Сообщение Синегубова в Telegram. Фото: скриншот

"За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись восемь населенных пунктов Харьковской области", — отметил Синегубов.

Председатель ОВА уточнил, что обстрелы осуществлялись дронами типа "Герань-2", FPV-аппаратами и КАБами, которые вызвали значительные разрушения жилого фонда. В частности, в Купянском районе повреждены несколько частных домов и автомобили, а в Лозовском — железнодорожная инфраструктура и электросети. На некоторых направлениях продолжаются активные боевые действия, в частности вблизи Фиголевки, Колодязного, Песчаного и Петропавловки, где оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск.

Напомним, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил: в ночь на 31 октября российские войска нанесли масштабные удары по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее мы также информировали, что вечером 30 октября россияне совершили массированную атаку дронами по Сумах, в результате которой повреждено жилье и есть пострадавшие.

Харьковская область обстрелы Харьковская ОГА Олег Синегубов дроны
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
