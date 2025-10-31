Ворог обстріляв Харківщину, поранено трьох людей — Синєгубов

Рятувальник на даху. Фото: ДСНС Харківщини

Харківська область знову опинилася під прицілом російських військ: минулої доби зафіксовано понад сотню бойових зіткнень і масштабні руйнування цивільних об’єктів. Унаслідок обстрілів постраждали кілька мирних жителів, а тисячі абонентів залишилися без світла через пошкодження енергомереж.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 31 жовтня.

Обстріли та наслідки на Харківщині

Минулої доби ворог атакував вісім населених пунктів області, завдаючи ударів різними типами озброєння, зокрема дронами та авіабомбами. Внаслідок обстрілів постраждали мешканці Великого Бурлука, Підсереднього та Козачої Лопані, пошкоджено житлові будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури. Через ворожі атаки близько 14,5 тисячі абонентів залишилися без електропостачання, а в Лозовій запроваджено віялові відключення.

Допис Синегубова у Telegram. Фото: скриншот

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області", — зазначив Синєгубов.

Голова ОВА уточнив, що обстріли здійснювалися дронами типу "Герань-2", FPV-апаратами та КАБами, які спричинили значні руйнування житлового фонду. Зокрема, у Куп’янському районі пошкоджено кілька приватних будинків і автомобілі, а в Лозівському — залізничну інфраструктуру та електромережі. На деяких напрямках тривають активні бойові дії, зокрема поблизу Фиголівки, Колодязного, Піщаного та Петропавлівки, де окупанти намагаються прорвати оборону українських військ.

Нагадаємо, що віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив: в ніч проти 31 жовтня російські війська завдали масштабних ударів по транспортній та енергетичній інфраструктурі України.

