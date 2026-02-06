Российские беспилотники атаковали четыре района Харьковщины за сутки

Спасатели ГСЧС в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины

За минувшие сутки на Харьковщине зафиксировали новые последствия российских ударов по гражданским населенным пунктам. Под атаками оказались районы на востоке и юге области, есть раненые среди мирных жителей.

Как информирует Новини.LIVE, ссылаясь на данные полиции Харьковской области, есть пострадавшие.

Реклама

Читайте также:

Где в Харьковской области были обстрелы за сутки

По данным полиции, обстрелы в течение суток происходили в Изюмском, Лозовском, Купянском и Чугуевском районах. Российские войска применяли беспилотники различных типов, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

В Изюмском районе российский дрон попал в селе Бахтин в автомобиль экстренной медицинской помощи. В результате удара также получили повреждения легковые авто, которые были припаркованы рядом. Ранения получили две женщины 1960 и 1971 годов рождения, их госпитализировали в местную больницу.

В Лозовском районе в результате атак пострадали четыре человека: двое мужчин и две женщины. Одного из мужчин доставили в медучреждение, другие испытали острую реакцию на стресс.

В Чугуевском районе дрон повредил жилой дом и автомобиль в селе Шестаково. В Захаровке в результате удара разрушены частный дом и сельскохозяйственная техника.

В Купянском районе атака беспилотника привела к повреждению автозаправочной станции в селе Огурцовка. В Волошской Балаклее из-за удара была нарушена работа энергосетей.

В течение 5 февраля следователи полиции провели 12 осмотров мест попаданий и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по 24 уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией РФ.

Напомним, российские войска атаковали Херсонскую область — стало известно о последствиях взрывов.

Также российские войска усиленно атакуют Кропивницкий дронами и ракетами.