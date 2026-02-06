Російські безпілотники атакували чотири райони Харківщини за добу

Рятувальники ДСНС у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

За минулу добу на Харківщині зафіксували нові наслідки російських ударів по цивільних населених пунктах. Під атаками опинилися райони на сході та півдні області, є поранені серед мирних мешканців.

Як інформує Новини.LIVE, посилаючись на дані поліції Харківської області, є постраждалі.

Де у Харківській області були обстріли за добу

За даними поліції, обстріли протягом доби відбувалися в Ізюмському, Лозівському, Куп'янському та Чугуївському районах. Російські війська застосовували безпілотники різних типів, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

В Ізюмському районі російський дрон влучив у селі Бахтин в автомобіль екстреної медичної допомоги. Унаслідок удару також зазнали пошкоджень легкові авто, які були припарковані поруч. Поранення отримали дві жінки 1960 та 1971 років народження, їх госпіталізували до місцевої лікарні.

У Лозівському районі внаслідок атак постраждали четверо людей: двоє чоловіків і дві жінки. Одного з чоловіків доправили до медзакладу, інші зазнали гострої реакції на стрес.

У Чугуївському районі дрон пошкодив житловий будинок і автомобіль у селі Шестакове. У Захарівці внаслідок удару зруйновано приватну оселю та сільськогосподарську техніку.

У Куп'янському районі атака безпілотника призвела до пошкодження автозаправної станції в селі Огурцівка. У Волоській Балаклії через удар було порушено роботу енергомереж.

Протягом 5 лютого слідчі поліції провели 12 оглядів місць влучань і внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 24 кримінальними провадженнями, пов'язаними зі збройною агресією РФ.

