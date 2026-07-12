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Главная Харьков Шквали и грозы обрушатся на Харьковщину: погода на завтра

Шквали и грозы обрушатся на Харьковщину: погода на завтра

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Дата публикации 12 июля 2026 18:29
Прогноз погоды в Харьковской области на 13 июля: шквалы и грозы
Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В разгар лета в Харьковской области будет дождливая и ветреная погода . Синоптики предупреждают о шквальных порывах ветра и грозах. Однако они успокаивают, что постепенное потепление начнется уже через несколько дней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 13 июля

В понедельник, 13 июля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Объявлен I уровень опасности (желтый) из-за непогоды.

  • По области: ночью пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +11…+16 С°. Днем ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер ночью будет юго-западным, а днем сменится на северо-западный, 7–12 м/с. Утром и днём прогнозируются сильные порывы ветра до 15–20 м/с. Столбики термометров поднимутся до +21…+26 С°.
  • В Харькове: ночью ожидается небольшой дождь при температуре +13…+15 С°. Днем пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, а воздух прогреется до +22…+24 С°. Ветер также будет меняться с юго-западного на северо-западный со скоростью 7–12 м/с, а утром и днём возможны шквалы до 15–20 м/с.

Пожарная опасность в регионе

На фоне влажной погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 13 июля уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Лозовой прогнозируется средний (третий) класс опасности. Низкий уровень зафиксирован для Слобожанского района. В то же время в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Великом Бурлуке, Купянске, Изюме и Берестине угроза полностью отсутствует. Несмотря на ветреную и дождливую погоду, спасатели просят жителей зон повышенного риска быть бдительными.

Прогноз на 14–15 июля

Сырая и прохладная погода продлится недолго, и уже вскоре лето начнёт в полной мере возвращать своё тепло:

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  • 14 июля: ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем прогнозируется кратковременный дождь, а местами прогремит гроза. Ветер будет северо-западным, 7–12 м/с. Воздух ночью прогреется до +13…+18 С°, а днем ожидается приятное потепление до +23…+28 С°.
  • 15 июля: в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, а днём местами возможна гроза. Ветер сменится на северный и ослабнет до 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит +13…+18 С°, а днем столбики термометров покажут по-настоящему летние +23…+28 С°.

Как сообщали Новини.LIVE, на Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться ещё два новых пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Харьковская область прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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