Прогноз погоди на Харківщині 13 липня: шквали та грози

Люди з парасольками. Фото ілюстративрне: Новини.LIVE

Дощова та вітряна погода пануватиме на Харківщині у розпал літа. Синоптики попереджають про шквалисті пориви вітру та грози. Проте заспокоюють, що поступове потепління почнеться вже за кілька днів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 13 липня

У понеділок, 13 липня, в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий) через негоду.

По області: вночі пройде невеликий дощ. Температура повітря становитиме +11…+16 С°. Вдень очікується короткочасний дощ та гроза. Вітер вночі буде південно-західним, а вдень зміниться на північно-західний, 7–12 м/с. Вранці та вдень прогнозують сильні пориви вітру до 15–20 м/с. Стовпчики термометрів піднімуться до +21…+26 С°.

У Харкові: вночі очікується невеликий дощ при температурі +13…+15 С°. Вдень пройде короткочасний дощ, прогримить гроза, а повітря прогріється до +22…+24 С°. Вітер також змінюватиметься з південно-західного на північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с, а вранці та вдень можливі шквали до 15–20 м/с.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із вологою погодою ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 13 липня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Лозовій прогнозують середній (третій) клас небезпеки. Низький рівень зафіксовано для Слобожанського. Водночас у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаку, Великому Бурлуці, Куп'янську, Ізюмі та Берестині загроза повністю відсутня. Попри вітряну та дощову погоду, рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути пильними.

Прогноз на 14–15 липня

Сира та свіжа погода затримається ненадовго, і вже незабаром літо почне повноцінно повертати своє тепло:

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14 липня: очікується мінлива хмарність. Вночі місцями пройде невеликий дощ. Вдень прогнозують короткочасний дощ, а місцями прогримить гроза. Вітер буде північно-західним, 7–12 м/с. Повітря вночі прогріється до +13…+18 С°, а вдень очікується приємне потепління до +23…+28 С°.

15 липня: у регіоні збережеться хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ, а вдень місцями можлива гроза. Вітер зміниться на північний і послабшає до 5–10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +13…+18 С°, а вдень стовпчики термометрів покажуть по-справжньому літні +23…+28 С°.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Журавлівському острові в Харкові завершили облаштування першої пляжної зони, а вже найближчим часом там можуть з'явитися ще два нові пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

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