Прогноз погоды в Харькове и по области 29 сентября — данные от синоптиков

Ветреная погода. Фото: УНИАН

В Харькове в воскресенье, 29 сентября, прогнозируют теплую погоду с облачным небом. Впрочем, синоптики предупреждают о шквалом ветре в области.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове 29 сентября

В воскресенье, 29 сентября, погода потешит жителей Харькова теплой погодой. Переменная облачность, однако осадков не ожидают.

Температура воздуха ночью опустится до отметок +11...+13 °C, а днем потеплеет до +24...+26 °C. Будет юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Погода в Харьковской области

Синоптики предупреждают о порывистом ветре со скоростью 15-20 м/с юго-восточного направления.

Температура воздуха ночью опустится до +9...+14°C. Днем столбики термометра поднимутся до +22...+27 °C.

Карта температур и ветров Харьковской области 29 сентября. Фото: скриншот

Напомним, синоптики прогнозируют во Львове сильные ливни и понижение температуры. А в США ураган "Хелен" натворил беды и унес жизни 44 человек.