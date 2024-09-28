Прогноз погоды в Харькове и по области 29 сентября — данные от синоптиков

Шквальные ветры пронесутся по региону — прогноз погоды в Харькове на завтра
В Харькове в воскресенье, 29 сентября, прогнозируют теплую погоду с облачным небом. Впрочем, синоптики предупреждают о шквалом ветре в области.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Погода в Харькове 29 сентября
В воскресенье, 29 сентября, погода потешит жителей Харькова теплой погодой. Переменная облачность, однако осадков не ожидают.
Температура воздуха ночью опустится до отметок +11...+13 °C, а днем потеплеет до +24...+26 °C. Будет юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.
Погода в Харьковской области
Синоптики предупреждают о порывистом ветре со скоростью 15-20 м/с юго-восточного направления.
Температура воздуха ночью опустится до +9...+14°C. Днем столбики термометра поднимутся до +22...+27 °C.
Напомним, синоптики прогнозируют во Львове сильные ливни и понижение температуры. А в США ураган "Хелен" натворил беды и унес жизни 44 человек.
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