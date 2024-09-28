Прогноз погоди у Харкові та по області 29 вересня — дані від синоптиків

Вітряна погода. Фото: УНІАН

У Харкові в неділю, 29 вересня, прогнозують теплу погоду з захмареним небом. Втім, синоптики попереджають про шквалний вітер у області.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Харкові 29 вересня

У неділю, 29 вересня, погода потішить мешканців Харкова теплою погодою. Буде мінлива хмарність, проте опадів не очікують.

Температура повітря вночі опуститься до позначок +11...+13 °C, а вдень потеплішає до +24...+26 °C. Буде південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода у Харківській області

Синоптики попереджають про рвучкий вітер зі швидкістю 15-20 м/с південно-східного напрямку.

Температура повітря вночі опуститься до +9...+14 °C. Вдень стовпчики термометра піднімуться до +22...+27 °C.

Карта температур та вітрів по Харківській області 29 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики прогнозують у Львові сильні зливи та зниження температури. А в США ураган "Хелен" накоїв лиха та забрав життя 44 осіб.

