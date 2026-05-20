Шла за мороженым: на Харьковщине мужчина напал на ребенка

Руки в наручниках. Фото: Нацполиция Украины

В Берестинском районе Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. По данным следствия, ребенок просто шел в магазин за мороженым, когда на нее посреди улицы напал пьяный мужчина.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Подозреваемый в зале суда. Фото: Харьковская областная прокуратура

Пьяный мужчина напал на девочку

По данным прокуратуры, происшествие произошло 17 мая в одном из сел Берестинского района. Известно, что 61-летний мужчина ездил по селу на мотоцикле в состоянии сильного алкогольного опьянения. Неподалеку от одного из домов он увидел 8-летнюю девочку, которая шла в магазин.

Следователи считают, что подозреваемый остановился на обочине, подошел к ребенку и схватил ее обеими руками. После этого он начал силой обнимать девочку, целовать и облизывать ей лицо. Ребенок просил отпустить, однако он продолжал удерживать ее.

Происходящее заметил сосед семьи. Мужчина сразу бросился к ребенку, чтобы остановить нападающего. В этот момент подозреваемый из-за сильного алкогольного опьянения упал на землю, а девочка смогла вырваться и убежать домой. После пережитого ребенок рассказал обо всем матери, а она сразу вызвала полицию.

Какое наказание за нападение на ребенка

Правоохранители задержали мужчину, а прокуроры сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 14 лет. Санкция этой статьи предусматривает от 5 до 10 лет заключения. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

