Йшла по морозиво: на Харківщині чоловік напав на дитину

Руки в кайдаках. Фото: Нацполіція України

У Берестинському районі Харківської області чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 8-річної дівчинки. За даними слідства, дитина просто йшла до магазину по морозиво, коли на неї посеред вулиці напав п’яний чоловік.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Підозрюваний у залі суду. Фото: Харківська обласна прокуратура

П'яний чоловік напав на дівчинку

За даними прокуратури, подія сталася 17 травня в одному із сіл Берестинського району. Відомо, що 61-річний чоловік їздив селом на мотоциклі у стані сильного алкогольного сп’яніння. Неподалік від одного з будинків він побачив 8-річну дівчинку, яка йшла до магазину.

Слідчі вважають, що підозрюваний зупинився на узбіччі, підійшов до дитини та схопив її обома руками. Після цього він почав силоміць обіймати дівчинку, цілувати та облизувати їй обличчя. Дитина просила відпустити, однак він продовжував утримувати її.

Те, що відбувається, помітив сусід родини. Чоловік одразу кинувся до дитини, аби зупинити нападника. У цей момент підозрюваний через сильне алкогольне сп’яніння впав на землю, а дівчинка змогла вирватися та втекти додому. Після пережитого дитина розповіла про все матері, а вона одразу викликала поліцію.

Яке покарання за напад на дитину

Правоохоронці затримали чоловіка, а прокурори повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

