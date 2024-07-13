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Шмыгаль проверил, как строят фортификации в Харьковской области

13 июля 2024 08:59
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль проверил строительство фортификаций в Харьковской области
Денис Шмигаль во время инспекции фортификационного сооружения. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В ходе рабочего визита в Харьковскую область премьер-министр Украины Денис Шмигаль проинспектировал строительство фортификаций в регионе. На возведение этих сооружений Кабмин в этом году выделил почти шесть миллиардов гривен.

Об этом глава украинского правительства сообщил в пятницу, 12 июля.

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Денис Шмигаль проверил строительство фортификаций в Харьковской области
Скриншот сообщения Дениса Шмыгаля

Что говорит премьер-министр о возведении фортификаций в Харьковской области

Шмигаль отметил, что на строительство фортификационных укреплений Харьковской области правительство в этом году выделило 5,9 миллиарда гривен.

"Сооружение оборонных рубежей — приоритетное направление работы местных руководителей в прифронтовых областях, ведь это касается обороны нашего государства и наших защитников", — подчеркнул премьер-министр.

  • Денис Шмигаль проверил, как строят фортификации в Харьковской области
    Фото: t.me/Denys_Smyhal
  • Премьер-министр Украины проверил, как строят фортификации в Харьковской области
    Фото: t.me/Denys_Smyhal
  • Во время рабочего визита в Харьковскую область Шмыгаль проинспектировал строительство фортификаций
    Фото: t.me/Denys_Smyhal
  • Проверка фортификаций во время визита Дениса Шмыгаля в Харьковскую область
    Фото: t.me/Denys_Smyhal
  • Денис Шмыгаль инспектирует фортификации в Харьковской области
    Фото: t.me/Denys_Smyhal
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Напомним, на оборонную сферу Кабмин с начала года уже выделил более 500 миллиардов гривен. Эти средства направили на оружие, дроны, технику и обеспечение военных.

Ранее глава Киевской ОВА Руслан Кравченко обнародовал кадры, на которых зафиксировано строительство фортификационных сооружений и линий невзрывных заграждений. Ходом работ руководит военное командование ВСУ.

Также мы сообщали, что из бюджета Одессы выделили почти 40 миллионов гривен на помощь военным, защищающим Украину на Харьковском направлении. За эти средства планируют закупить дроны и системы РЭБ.

Денис Шмыгаль Кабинет министров оборонная сфера правительство

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