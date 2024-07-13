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Шмигаль перевірив, як зводять фортифікації на Харківщині

13 липня 2024 08:59
Чекарьова Марія - редактор
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перевірив будівництво фортифікацій на Харківщині
Денис Шмигаль під час інспекції фортифікайної споруди. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Чекарьова Марія - редактор

Під час робочого візиту до Харківської області прем'єр-міністр України Денис Шмигаль проінспектував будівництво фортифікацій у регіоні. На зведення цих споруд Кабмін цьогоріч виділив майже шість мільярдів гривень.

Про це очільник українського уряду повідомив у п'ятницю, 12 липня.

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Денис Шмигаль перевірив будівництво фортифікацій у Харківській області
Скриншот повідомлення Дениса Шмигаля

Що каже прем'єр-міністр про зведення фортифікацій на Харківщині

Шмигаль зазначив, що на будівництво фортифікаційних укріплень Харківської області Уряд цього року виділив 5,9 мільярда гривень.

"Зведення оборонних рубежів — пріоритетний напрям роботи місцевих керівників у прифронтових областях, адже це стосується оборони нашої держави та наших захисників", — наголосив прем'єр-міністр.

  • Денис Шмигаль перевірив, як будують фортифікації на Харківщині
    Фото: t.me/Denys_Smyhal
  • Прем'єр-міністр України перевірив, як зводять фортифікації на Харківщині
    Фото: t.me/Denys_Smyhal
  • Під час робочого візиту до Харківщини Шмигаль проінспектував будівництво фортифікацій
    Фото: t.me/Denys_Smyhal
  • Перевірка фортифікацій під час візиту Дениса Шмигаля на Харківщину
    Фото: t.me/Denys_Smyhal
  • Денис Шмигаль інспектує фортифікацій у Харківській області
    Фото: t.me/Denys_Smyhal
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Нагадаємо, на оборонну сферу Кабмін цього року вже виділив понад 500 мільярдів гривень. Ці кошти спрямували на зброю, дрони, техніку та забезпечення військових.

Раніше голова Київської ОВА Руслан Кравченко оприлюднив кадри, на яких зафіксовано будівництво фортифікаційних споруд і ліній невибухових загороджень. Ходом робіт керує військове командування ЗСУ.

Також ми повідомляли, що з бюджету Одеси виділи майже 40 мільйонів гривень на допомогу військовим, які захищають Україну на Харківському напрямку. За ці кошти планують закупити дрони та системи РЕБ.

Денис Шмигаль Кабінет міністрів оборонна сфера уряд

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