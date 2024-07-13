Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перевірив будівництво фортифікацій на Харківщині

Денис Шмигаль під час інспекції фортифікайної споруди. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Під час робочого візиту до Харківської області прем'єр-міністр України Денис Шмигаль проінспектував будівництво фортифікацій у регіоні. На зведення цих споруд Кабмін цьогоріч виділив майже шість мільярдів гривень.

Про це очільник українського уряду повідомив у п'ятницю, 12 липня.

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Скриншот повідомлення Дениса Шмигаля

Що каже прем'єр-міністр про зведення фортифікацій на Харківщині

Шмигаль зазначив, що на будівництво фортифікаційних укріплень Харківської області Уряд цього року виділив 5,9 мільярда гривень.

"Зведення оборонних рубежів — пріоритетний напрям роботи місцевих керівників у прифронтових областях, адже це стосується оборони нашої держави та наших захисників", — наголосив прем'єр-міністр.

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Фото: t.me/Denys_Smyhal 1 / 5

Нагадаємо, на оборонну сферу Кабмін цього року вже виділив понад 500 мільярдів гривень. Ці кошти спрямували на зброю, дрони, техніку та забезпечення військових.

Раніше голова Київської ОВА Руслан Кравченко оприлюднив кадри, на яких зафіксовано будівництво фортифікаційних споруд і ліній невибухових загороджень. Ходом робіт керує військове командування ЗСУ.

Також ми повідомляли, що з бюджету Одеси виділи майже 40 мільйонів гривень на допомогу військовим, які захищають Україну на Харківському напрямку. За ці кошти планують закупити дрони та системи РЕБ.