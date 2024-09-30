Прогноз погоды в Харькове на завтра 1 октября от Укргидрометцентра

Женщины идут по улице во время ветра. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Харьковской области 1 октября ожидается переменная облачность без осадков. Температура будет днем колебаться от +21 до +26°С.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харьковской области 1 октября

Сегодня в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометра ночью будут колебаться от +10...+15 °С, днем температура повысится до +21...+26 °С.

Температурная карта Украины 1 октября. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Харькове 1 октября

В Харькове 1 октября осадки не ожидаются. Ветер будет восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +12...+14°С, днем показатели будут составлять +23...+25°С.

Погода в Харьковской области 1 октября. Фото: скриншот

Напомним, завтра погода в Украине будет колебаться в зависимости от регионов. Ветер будет оставаться порывистым на юге и востоке, но осадков не прогнозируется.

Мы сообщали, что в Карпатах выпал первый снег. Кроме того, синоптики прогнозируют на высокогорье минусовую температуру воздуха.