Прогноз погоди в Харкові на завтра 1 жовтня від Укргідрометцентру

Штормове попередження в Харкові — синоптики повідомляють про небезпеку завтра
У Харківській області 1 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вдень коливатиметься від +21 до +26°С.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода на Харківщині 1 жовтня
Завтра в регіоні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Стовпчики термометра вночі коливатимуть від +10...+15 °С, вдень температура підвищиться до +21...+26 °С.
Прогноз погоди в Харкові 1 жовтня
У Харкові 1 жовтня опади не передбачаються. Вітер буде східний 7-12 м/с.
Температура повітря вночі опуститься до +12...+14°С, вдень показники становитимуть +23...+25°С.
Нагадаємо, завтра погода в Україні буде коливатися залежно від регіонів. Вітер залишатиметься рвучким на півдні та сході, але опадів не прогнозується.
Ми повідомляли, що у Карпатах 30 вересня випав перший сніг. Крім того, синоптики прогнозують на високогірʼї мінусову температуру повітря.
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