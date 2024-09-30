Прогноз погоди в Харкові на завтра 1 жовтня від Укргідрометцентру

Жінки йдуть вулицею під час вітру. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Харківській області 1 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вдень коливатиметься від +21 до +26°С.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода на Харківщині 1 жовтня

Завтра в регіоні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометра вночі коливатимуть від +10...+15 °С, вдень температура підвищиться до +21...+26 °С.

Температурна карта України 1 жовтня. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Харкові 1 жовтня

У Харкові 1 жовтня опади не передбачаються. Вітер буде східний 7-12 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до +12...+14°С, вдень показники становитимуть +23...+25°С.

Погода на Харківщині 1 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра погода в Україні буде коливатися залежно від регіонів. Вітер залишатиметься рвучким на півдні та сході, але опадів не прогнозується.

Ми повідомляли, що у Карпатах 30 вересня випав перший сніг. Крім того, синоптики прогнозують на високогірʼї мінусову температуру повітря.