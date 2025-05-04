Погода в Харькове 5 мая — синоптики предупредили о грозах

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и Харьковской области в понедельник, 5 мая, будет переменчивая погода с дождями. Кроме того, в течение дня ожидается штормовой ветер с порывами 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Реклама

Читайте также:

Погода в Харькове и области 5 мая

Синоптики прогнозируют, что завтра на Харьковщине днем возможны небольшие кратковременные дожди, а местами грозы. Ветер в Харькове будет юго-западный 9-14 м/с, однако в области возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +8...+13 °C, днем поднимется до +20...+25 °C;

в Харькове ночью столбики термометров будут показывать +10...+12 °C, а днем +21...+23 °C.

Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Напомним, ранее Наталья Диденко предупредила, что на Украину надвигается похолодание и дожди. Температура воздуха значительно снизится.

Кроме того, 3 мая Киевскую область накрыла пылевая буря. Непогода такой силы, что на дорогах фиксируют очень плохую видимость.