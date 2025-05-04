Погода в Харкові 5 травня — синоптики попередили про грози

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та Харківській області у понеділок, 5 травня, буде мінлива погода з дощами. Крім того, упродовж дня очікується штормовий вітер з поривами 15-20 м/с.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 5 травня

Синоптики прогнозують, що завтра на Харківщині вдень можливі невеликі короткочасні дощі, а подекуди грози. Вітер в Харкові буде південно-західний 9-14 м/с, проте в області можливі штормові пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +8...+13 °C, вдень підніметься до +20...+25 °C;

в Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть +10...+12 °C, а вдень +21...+23 °C.

Скриншот допису центру з гідрометеорології

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко попередила, що на Україну насувається похолодання і дощі. Температура повітря значно знизиться.

Крім того, 3 травня Київську область накрила пилова буря. Негода такої сили, що на дорогах фіксують дуже погану видимість.