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Штормовий вітер і дощі — погода у Харкові завтра здивує

4 травня 2025 15:21
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Харкові 5 травня — синоптики попередили про грози
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Харкові та Харківській області у понеділок, 5 травня, буде мінлива погода з дощами. Крім того, упродовж дня очікується штормовий вітер з поривами 15-20 м/с.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Синоптики прогнозують, що завтра на Харківщині вдень можливі невеликі короткочасні дощі, а подекуди грози. Вітер в Харкові буде південно-західний 9-14 м/с, проте в області можливі штормові пориви до 15-20 м/с. 

Температура повітря:

  • в області вночі +8...+13 °C, вдень підніметься до +20...+25 °C;
  • в Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть +10...+12 °C, а вдень +21...+23 °C. 
Погода в Харкові та області 5 травня
Скриншот допису центру з гідрометеорології

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко попередила, що на Україну насувається похолодання і дощі. Температура повітря значно знизиться. 

Крім того, 3 травня Київську область накрила пилова буря. Негода такої сили, що на дорогах фіксують дуже погану видимість.

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