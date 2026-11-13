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Главная Харьков Штормовой ветер и дождь накроют Харьковщину: прогноз на завтра

Штормовой ветер и дождь накроют Харьковщину: прогноз на завтра

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13 ноября 2026 18:13
Погода в Харьковской области 14 ноября: дождь и сильный ветер Новини.LIVE
Люди с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Харьковской области в субботу, 14 ноября, будет ветреной и дождливой. Ночью и утром синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, которые могут затруднить пребывание на улице. В то же время днем осадки прекратятся, а температура воздуха останется плюсовой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Штормовое предупреждение

Ночью и утром 14 ноября в Харькове и области ожидаются порывы западного ветра со скоростью 15–20 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности — желтый. Жителям региона следует быть осторожными во время непогоды и учитывать сильные порывы ветра.

Погода в Харькове

В субботу в городе будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет дождь, а днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 9–14 м/с, ночью и утром возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит +6…+8 °C.

Прогноз для области

В Харьковской области 14 ноября также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет дождь, однако днем существенных осадков не будет. Ветер будет западным со скоростью 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с в ночные и утренние часы. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +5 до +10 °C.

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Какая будет погода в ближайшие дни

В ближайшие дни в Харьковской области будет преобладать прохладная погода без значительных осадков. При этом ночью температура местами будет опускаться ниже нуля.

  • 15 ноября будет переменная облачность без значительных осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью ожидается +0…+5 °C, днём — +3…+8 °C.
  • 16 ноября значительных осадков также не прогнозируется. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер сменится на южный, 5–10 м/с. Температура ночью составит от +3 °C до -2 °C, днем — +2…+7 °C.
  • 17 ноября сохранится облачная погода с прояснениями без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура будет колебаться от +2 °C до -3 °C, а днем — от +2 до +7 °C.
  • 18 ноября местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, 7–12 м/с, днем порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +0…+5 °C, днем потеплеет до +6…+11 °C.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 19–20 ноября в регионе ожидаются дожди, а 21–23 ноября существенных осадков не ожидается. 19 ноября температура в течение суток составит +5…+11 °C. Начиная с 20–21 ноября, ночью прогнозируется 0…–5 °C, днём — +2…+8 °C.

Климатические рекорды Харькова

По многолетним наблюдениям, 13 ноября в Харькове фиксировались значительные колебания температуры. Самым холодным в этот день был 1993 год — 12,6 °C мороза. Зато в 2022 году воздух прогрелся до +14,3 °C. Среднесуточная температура воздуха по климатической норме 1991–2020 годов составляет +1,9 °C.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 08:00 13 ноября радиационный фон в населенных пунктах Харьковской области оставался в пределах нормы. В Харькове и Золочеве показатель составлял 15 мкР/ч, в Богодухове и Берестине — 13 мкР/ч, в Коломаке и Слобожанском — 14 мкР/ч. В Печенигах и Изюме зафиксировали по 12 мкР/ч, в Лозовой — 16 мкР/ч. Контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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