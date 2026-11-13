Люди с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Харьковской области в субботу, 14 ноября, будет ветреной и дождливой. Ночью и утром синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, которые могут затруднить пребывание на улице. В то же время днем осадки прекратятся, а температура воздуха останется плюсовой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Штормовое предупреждение

Ночью и утром 14 ноября в Харькове и области ожидаются порывы западного ветра со скоростью 15–20 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности — желтый. Жителям региона следует быть осторожными во время непогоды и учитывать сильные порывы ветра.

Погода в Харькове

В субботу в городе будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет дождь, а днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 9–14 м/с, ночью и утром возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит +6…+8 °C.

Прогноз для области

В Харьковской области 14 ноября также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет дождь, однако днем существенных осадков не будет. Ветер будет западным со скоростью 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с в ночные и утренние часы. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +5 до +10 °C.

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Какая будет погода в ближайшие дни

В ближайшие дни в Харьковской области будет преобладать прохладная погода без значительных осадков. При этом ночью температура местами будет опускаться ниже нуля.

15 ноября будет переменная облачность без значительных осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью ожидается +0…+5 °C, днём — +3…+8 °C.

16 ноября значительных осадков также не прогнозируется. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер сменится на южный, 5–10 м/с. Температура ночью составит от +3 °C до -2 °C, днем — +2…+7 °C.

17 ноября сохранится облачная погода с прояснениями без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура будет колебаться от +2 °C до -3 °C, а днем — от +2 до +7 °C.

18 ноября местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, 7–12 м/с, днем порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +0…+5 °C, днем потеплеет до +6…+11 °C.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 19–20 ноября в регионе ожидаются дожди, а 21–23 ноября существенных осадков не ожидается. 19 ноября температура в течение суток составит +5…+11 °C. Начиная с 20–21 ноября, ночью прогнозируется 0…–5 °C, днём — +2…+8 °C.

Климатические рекорды Харькова

По многолетним наблюдениям, 13 ноября в Харькове фиксировались значительные колебания температуры. Самым холодным в этот день был 1993 год — 12,6 °C мороза. Зато в 2022 году воздух прогрелся до +14,3 °C. Среднесуточная температура воздуха по климатической норме 1991–2020 годов составляет +1,9 °C.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 08:00 13 ноября радиационный фон в населенных пунктах Харьковской области оставался в пределах нормы. В Харькове и Золочеве показатель составлял 15 мкР/ч, в Богодухове и Берестине — 13 мкР/ч, в Коломаке и Слобожанском — 14 мкР/ч. В Печенигах и Изюме зафиксировали по 12 мкР/ч, в Лозовой — 16 мкР/ч. Контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.