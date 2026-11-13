Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода на Харківщині в суботу, 14 листопада, буде вітряною та дощовою. Уночі та вранці синоптики попереджають про сильні пориви вітру, які можуть ускладнити перебування на вулиці. Водночас удень опади припиняться, а температура повітря залишатиметься плюсовою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Штормове попередження

Уночі та вранці 14 листопада в Харкові та області очікуються пориви західного вітру швидкістю 15–20 м/с. Синоптики оголосили I рівень небезпечності — жовтий. Жителям регіону варто бути обережними під час негоди та зважати на сильні пориви вітру.

Погода у Харкові

У суботу в місті буде хмарно з проясненнями. Уночі пройде дощ, а вдень істотних опадів не прогнозують. Вітер західної чверті дутиме зі швидкістю 9–14 м/с, уночі та вранці можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме +6…+8 °C.

Прогноз для області

На Харківщині 14 листопада також очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі пройде дощ, проте вдень істотних опадів не буде. Вітер буде західним зі швидкістю 9–14 м/с, із поривами до 15–20 м/с у нічні та ранкові години. Температура повітря протягом доби коливатиметься від +5 до +10 °C.

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Якою буде погода найближчими днями

У наступні дні на Харківщині переважатиме прохолодна погода без істотних опадів. Водночас уночі температура подекуди опускатиметься нижче нуля.

15 листопада буде мінлива хмарність без істотних опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі очікується +0…+5 °C, удень — +3…+8 °C.

16 листопада істотних опадів також не прогнозують. Уночі та вранці місцями можливий туман. Вітер зміниться на південний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме від +3 °C до -2 °C, удень — +2…+7 °C.

17 листопада збережеться хмарна погода з проясненнями без опадів. Південний вітер буде зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура коливатиметься від +2 °C до -3 °C, а вдень — від +2 до +7 °C.

18 листопада місцями можливий невеликий дощ. Вітер південний, 7–12 м/с, удень пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +0…+5 °C, удень потеплішає до +6…+11 °C.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 19–20 листопада на регіон чекають дощі, а 21–23 листопада істотних опадів не очікується. 19 листопада температура протягом доби становитиме +5…+11 °C. Починаючи з 20–21 листопада, вночі прогнозують 0…-5 °C, удень — +2…+8 °C.

Кліматичні рекорди Харкова

За багаторічними спостереженнями, 13 листопада в Харкові фіксували суттєві температурні коливання. Найхолодніше цього дня було у 1993 році — 12,6 °C морозу. Натомість у 2022 році повітря прогрілося до +14,3 °C. Середньодобова температура повітря за кліматичною нормою 1991–2020 років становить +1,9 °C.

Радіаційний фон на Харківщині

Станом на 08:00 13 листопада радіаційний фон у населених пунктах Харківської області залишався в межах норми. У Харкові та Золочеві показник становив 15 мкР/год, у Богодухові та Берестині — 13 мкР/год, у Коломаку та Слобожанському — 14 мкР/год. У Печенігах та Ізюмі зафіксували по 12 мкР/год, у Лозовій — 16 мкР/год. Контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год.

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