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Головна Харків Штормовий вітер і дощ накриють Харківщину: прогноз на завтра

Штормовий вітер і дощ накриють Харківщину: прогноз на завтра

Ua ru
13 листопада 2026 18:13
Погода на Харківщині 14 листопада: дощ і сильний вітер Новини.LIVE
Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода на Харківщині в суботу, 14 листопада, буде вітряною та дощовою. Уночі та вранці синоптики попереджають про сильні пориви вітру, які можуть ускладнити перебування на вулиці. Водночас удень опади припиняться, а температура повітря залишатиметься плюсовою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Штормове попередження

Уночі та вранці 14 листопада в Харкові та області очікуються пориви західного вітру швидкістю 15–20 м/с. Синоптики оголосили I рівень небезпечності — жовтий. Жителям регіону варто бути обережними під час негоди та зважати на сильні пориви вітру.

Погода у Харкові

У суботу в місті буде хмарно з проясненнями. Уночі пройде дощ, а вдень істотних опадів не прогнозують. Вітер західної чверті дутиме зі швидкістю 9–14 м/с, уночі та вранці можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме +6…+8 °C.

Прогноз для області

На Харківщині 14 листопада також очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі пройде дощ, проте вдень істотних опадів не буде. Вітер буде західним зі швидкістю 9–14 м/с, із поривами до 15–20 м/с у нічні та ранкові години. Температура повітря протягом доби коливатиметься від +5 до +10 °C.

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Якою буде погода найближчими днями

У наступні дні на Харківщині переважатиме прохолодна погода без істотних опадів. Водночас уночі температура подекуди опускатиметься нижче нуля.

  • 15 листопада буде мінлива хмарність без істотних опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі очікується +0…+5 °C, удень — +3…+8 °C.
  • 16 листопада істотних опадів також не прогнозують. Уночі та вранці місцями можливий туман. Вітер зміниться на південний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме від +3 °C до -2 °C, удень — +2…+7 °C.
  • 17 листопада збережеться хмарна погода з проясненнями без опадів. Південний вітер буде зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура коливатиметься від +2 °C до -3 °C, а вдень — від +2 до +7 °C.
  • 18 листопада місцями можливий невеликий дощ. Вітер південний, 7–12 м/с, удень пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +0…+5 °C, удень потеплішає до +6…+11 °C.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 19–20 листопада на регіон чекають дощі, а 21–23 листопада істотних опадів не очікується. 19 листопада температура протягом доби становитиме +5…+11 °C. Починаючи з 20–21 листопада, вночі прогнозують 0…-5 °C, удень — +2…+8 °C.

Кліматичні рекорди Харкова

За багаторічними спостереженнями, 13 листопада в Харкові фіксували суттєві температурні коливання. Найхолодніше цього дня було у 1993 році — 12,6 °C морозу. Натомість у 2022 році повітря прогрілося до +14,3 °C. Середньодобова температура повітря за кліматичною нормою 1991–2020 років становить +1,9 °C.

Радіаційний фон на Харківщині

Станом на 08:00 13 листопада радіаційний фон у населених пунктах Харківської області залишався в межах норми. У Харкові та Золочеві показник становив 15 мкР/год, у Богодухові та Берестині — 13 мкР/год, у Коломаку та Слобожанському — 14 мкР/год. У Печенігах та Ізюмі зафіксували по 12 мкР/год, у Лозовій — 16 мкР/год. Контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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