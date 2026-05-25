Штормовой ветер и грозы: на Харьковщине объявлена опасность: на Харьковщине объявлена опасность

Главная Харьков Штормовой ветер и грозы: на Харьковщине объявлена опасность

Дата публикации 25 мая 2026 18:21
Люди на улицах Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Харьковской области начинает стремительно меняться. Идет циклон, который принесет с собой сильные порывы ветра, дожди и снижение температуры. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий уже с самого утра.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 26 мая

Во вторник, 26 мая, на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Главной угрозой дня станет сильный ветер. Утром и днем по городу и области ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

  • По области: ночью без существенных осадков, температура составит +10...+15°. Днем прогнозируют небольшой дождь, местами прогремят грозы, а столбики термометров покажут +17...+22°.
  • В Харькове: ночью осадков не ожидается, температура воздуха будет в пределах +11...+13°. Днем пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до +19...+21°.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на прогнозируемые осадки, Харьковский РЦГМ предупреждает о серьезной пожарной опасности, уровень которой существенно отличается в зависимости от района. Ситуация осложняется штормовыми порывами ветра, которые способны мгновенно распространить огонь. Наибольшая угроза пока фиксируется в Харькове и Лозовой, где объявлен самый высокий, чрезвычайный уровень опасности. Немного спокойнее, но все еще высокая пожарная угроза удерживается в Великом Бурлуке, Слобожанском и Изюме. Зато в Золочеве синоптики констатируют средний уровень опасности, а на западе области — в Богодухове, Коломаке и Берестине — угроза пока остается низкой.

погода у Харкові та області
Прогноз пожарной опасности на 29 апреля. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Из-за сложных погодных условий спасатели призывают граждан быть максимально бдительными и строго соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на открытом воздухе.

Прогноз на 27-30 мая

До конца недели прохлада и влага только усилятся, а температура воздуха ощутимо упадет:

  • 27 мая: сохранится облачная погода. Ночью местами, а днем по всей области пройдут дожди, местами с грозами. Ветер западный, днем местами с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +7...+12°, днем - +17...+22°.
  • 28-29 мая: дожди не прекратятся. Ветер западный, 9-14 м/с. Начнется существенное похолодание: ночью температура упадет до +5...+11°, а днем столбики термометров не поднимутся выше +12...+18°.
  • 30 мая: суббота также встретит жителей региона облачностью и небольшим дождем. Температура будет оставаться низкой: ночью +5...+10°, днем — всего +12...+17°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове готовят к запуску сухой фонтан на площади Свободы. Место уже активно приводят в порядок после зимнего сезона. Мастера проверяют все системы и очищают оборудование. Открыть фонтан планируют ориентировочно на следующей неделе.

Также Новини.LIVE писали, что в Центральном парке Харькова расцвела аллея сакур, которая ежегодно привлекает горожан и гостей города. Розовые деревья создали настоящую весеннюю атмосферу среди зеленых аллей и каштанов. Несмотря на пасмурную погоду, парк наполнился яркими красками и уютом.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
