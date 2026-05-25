Штормовий вітер та грози: на Харківщині оголошено небезпеку

Погода у Харківській області починає стрімко змінюватися. Йде циклон, який принесе з собою сильні пориви вітру, дощі та зниження температури. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов уже з самого ранку.

Прогноз на 26 травня

У вівторок, 26 травня, на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Головною загрозою дня стане сильний вітер. Вранці та вдень по місту та області очікуються пориви північно-західного вітру зі швидкістю 15–20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий) .

По області: вночі без істотних опадів, температура становитиме +10…+15°. Вдень прогнозують невеликий дощ, місцями прогримлять грози, а стовпчики термометрів покажуть +17…+22°.

У Харкові: вночі опадів не очікується, температура повітря буде в межах +11…+13°. Вдень пройде невеликий дощ, а повітря прогріється до +19…+21°.

Пожежна небезпека в регіоні

Попри прогнозовані опадів, Харківський РЦГМ попереджає про серйозну пожежну небезпеку, рівень якої суттєво різниться залежно від району. Ситуація ускладнюється штормовими поривами вітру, які здатні миттєво поширити вогонь. Найбільша загроза наразі фіксується у Харкові та Лозовій, де оголошено найвищий, надзвичайний рівень небезпеки. Трохи спокійніша, але все ще висока пожежна загроза утримується у Великому Бурлуці, Слобожанському та Ізюмі. Натомість у Золочеві синоптики констатують середній рівень небезпеки, а на заході області — у Богодухові, Коломаку та Берестині — загроза наразі залишається низькою.

Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Через складні погодні умови рятувальники закликають громадян бути максимально пильними та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування на відкритому повітрі.

Прогноз на 27–30 травня

До кінця тижня прохолода та волога лише посиляться, а температура повітря відчутно впаде:

27 травня: утримається хмарна погода. Вночі місцями, а вдень по всій області пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер західний, вдень місцями з поривами до 15–20 м/с. Температура вночі +7…+12°, вдень — +17…+22°.

28–29 травня: дощі не припиняться. Вітер західний, 9–14 м/с. Почнеться суттєве похолодання: вночі температура впаде до +5…+11°, а вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище +12…+18°.

30 травня: субота також зустріне жителів регіону хмарністю та невеликим дощем. Температура залишатиметься низькою: вночі +5…+10°, вдень — всього +12…+17°.

