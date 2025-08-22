Видео
Штурмы продолжаются — в ВСУ назвали цель россиян на Харьковщине

Штурмы продолжаются — в ВСУ назвали цель россиян на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 13:22
Война в Украине — РФ хочет захватить как можно больше территорий на Харьковщине
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские войска хотят захватить как можно больше территорий в Харьковской области, пока река Оскол не разлилась. Враг продолжает штурмовать и не меняет тактику.

Об этом заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич рассказал в эфире Ранок.LIVE 22 августа.

Какова ситуация в Харьковской области

Маляревич рассказал, что враг не меняет тактику и продолжает механизированные штурмы в Харьковской области.

"Мы видим, что они имеют задачу — как можно больше территории захватить для какого-то периода. Я думаю, что они все же хотят перейти Оскол в районе Кругляковки и воспользоваться тем, что Оскол еще не полноводный. Потому что где-то в октябре-ноябре (когда пойдут уже большие осадки) он снова разольется, и это будет невозможно. Поэтому они сейчас пытаются ускоряться", — пояснил военный.

Напомним, ранее ВСУ вернули большую часть села Толстое в Донецкой области. Военные подняли в населенном пункте украинский флаг.

Кроме того, в Генштабе рассказали, что российские войска больше всего штурмуют девять направлений. Каждый день на фронте происходит почти 200 боестолкновений.

