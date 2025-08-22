Війна в Україні — РФ хоче захопити якнайбільше територій на Харківщині

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські війська хочуть захопити якомога більше територій у Харківській області, поки річка Оскіл не розлилася. Ворог продовжує штурмувати та не змінює тактику.

Про це заявив заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич розповів в ефірі Ранок.LIVE 22 серпня.

Яка ситуація у Харківській області

Маляревич розповів, що ворог не змінює тактику та продовжує механізовані штурми у Харківській області.

"Ми бачимо, що вони мають завдання — якомога більше території захопити для якогось періоду. Я думаю, що вони все ж таки хочуть перейти Оскіл в районі Кругляківки й скористатися тим, що Оскіл ще не повноводний. Тому що десь в жовтні-листопаді (коли підуть вже великі опади) він знову розіллється, і це буде неможливо. Тому вони зараз намагаються прискорюватися", — пояснив військовий.

Крім того, у Генштабі розповіли, що російські війська найбільше штурмують дев'ять напрямків. Кожного дня на фронті відбувається майже 200 боєзіткнень.