Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Штурми продовжуються — у ЗСУ назвали ціль росіян на Харківщині

Штурми продовжуються — у ЗСУ назвали ціль росіян на Харківщині

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 13:22
Війна в Україні — РФ хоче захопити якнайбільше територій на Харківщині
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські війська хочуть захопити якомога більше територій у Харківській області, поки річка Оскіл не розлилася. Ворог продовжує штурмувати та не змінює тактику.

Про це заявив заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич розповів в ефірі Ранок.LIVE 22 серпня. 

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація у Харківській області

Маляревич розповів, що ворог не змінює тактику та продовжує механізовані штурми у Харківській області.

 "Ми бачимо, що вони мають завдання — якомога більше території захопити для якогось періоду. Я думаю, що вони все ж таки хочуть перейти Оскіл в районі Кругляківки й скористатися тим, що Оскіл ще не повноводний. Тому що десь в жовтні-листопаді (коли підуть вже великі опади) він знову розіллється, і це буде неможливо. Тому вони зараз намагаються прискорюватися", — пояснив військовий. 

Нагадаємо, раніше ЗСУ повернули більшу частину села Товсте на Донеччині. Військові підняли в населеному пункті український прапор.

Крім того, у Генштабі розповіли, що російські війська найбільше штурмують дев'ять напрямків. Кожного дня на фронті відбувається майже 200 боєзіткнень. 

Харківська область війна в Україні Росія фронт штурм
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації