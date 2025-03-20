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Штурмы продолжаются — в ВСУ раскрыли ситуацию на Харьковщине

20 марта 2025 15:42
Карина Приходько - Редактор
Война в Украине — какая ситуация на фронте в Харьковской области
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Карина Приходько - Редактор

Российские войска продолжают штурмы на направлении Боровой и Оскола на Харьковщине. Однако они не увенчиваются успехом, поскольку Силы обороны не дают им продвигаться.

Об этом сообщил представитель Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире Ранок.LIVE.

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По словам Александра Бородина, ситуация на этом направлении остается стабильной, враг не продвигается.

"Раньше они пытались прорваться крупными механизированными соединениями, но потеряли большую часть техники. Теперь атакуют пехотными штурмами. Несмотря на это, ситуация под контролем", — рассказал военный.

Напомним, ранее в ВСУ ответили, готовит ли РФ наступление на северные регионы Украины. По словам военных, оккупанты массированно обстреливают приграничные села.

В то же время в ОСУВ "Хортица" сообщили, что РФ перебросила войска через Оскол по льду. Бойцы ВСУ прилагают усилия, чтобы вытеснить оккупантов.

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