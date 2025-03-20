Війна в Україні — яка ситуація на фронті у Харківській області

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські війська продовжують штурми на напрямку Борової та Осколу на Харківщині. Однак вони не увінчуються успіхом, оскільки Сили оборони не дають їм просуватися.

Про це повідомив речник Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі Ранок.LIVE.

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За словами Олександра Бородіна, ситуація на цьому напрямку залишається стабільною, ворог не просувається.

"Раніше вони намагалися прорватися великими механізованими з’єднаннями, але втратили більшу частину техніки. Тепер атакують піхотними штурмами. Попри це, ситуація під контролем", — розповів військовий.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ відповіли, чи готує РФ наступ на північні регіони України. За словами військових, окупанти масовано обстрілюють прикордонні села.

Водночас в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що РФ перекинула війська через Оскіл по льоду. Бійці ЗСУ докладають зусиль, аби витіснити окупантів.