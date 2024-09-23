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Искал украинскую ПВО — в Харькове разоблачили вражеского агента

23 сентября 2024 15:49
Карина Приходько - Редактор
Харьковчанин получил 8 лет тюрьмы из-за сотрудничества со спецслужбами РФ
Задержание российского агента. Иллюстративное фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Местный житель Харькова выискивал системы противовоздушной обороны Украины и поддерживал на просторах Интернета российский режим. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в понедельник, 23 сентября.

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Прокуроры доказали, что в сентябре 2023 года 59-летний харьковчанин "вышел" на Telegram-каналы, контролируемые российскими службами. Через эти группы российские кураторы "подыскивают" агентуру, готовую сотрудничать с ними.

"Муж делал конспирированную фото- и видеосъемку последствий российских ракетных ударов по Харькову для дальнейшей корректировки вражеского огня. Во время этого он пытался выполнить главную задачу — найти в городе системы ПВО для передачи информации российским спецслужбам", — говорится в сообщении.

Кроме того, он "сливал" в указанные чаты дислокацию украинских военнослужащих, техники и боеприпасов в областном центре. А на своей странице в Facebook вражеский агент распространял сообщения в поддержку России и всячески пытался дискредитировать украинскую армию.

Правоохранители также выяснили, что мужчина не скрывал своих пророссийских взглядов и в личных переписках со знакомыми. Во время диалогов он называл РФ "спасительницей мира" и ждал "освобождения". В то же время он был убежден, что "Россия даст такие пенсии, что можно будет не париться".

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Задержание харьковчанина. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Какое наказание ждет вражеского приспешника

Правоохранители разоблачили мужчину и провели обыск в его доме, во время которого нашли и изъяли мобильный телефон с поличным.

Его задержали, и он под стражей ждал приговора. Во время судебного заседания он вину не признал и отказался от дачи объяснений.

Однако суд признал виновным 59-летнего мужчину в оправдывании, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, а также распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины при возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного.

Харьковчанин проведет в тюрьме восемь лет.

Напомним, недавно СБУ задержала демобилизованный срочник ВСУ, который после своей службы начал работать на военную разведку России. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также мы сообщали, что девушка и ее брат сливали данные об ВСУ спецслужбам РФ. Их приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

СБУ Харьков Коллаборант война в Украине Россия

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