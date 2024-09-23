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Шукав українську ППО — у Харкові викрили ворожого агента

23 вересня 2024 15:49
Карина Приходько - Редактор
Харків'янин отримав 8 років в'язниці через співпрацю з спецслужбами РФ
Затримання російського агента. Ілюстративне фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Місцевий житель Харкова вишукував системи протиповітряної оборони України та підтримував на просторах інтернету російський режим. Йому призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у понеділок, 23 вересня. 

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Прокурори довели, що у вересні 2023 року 59-річний харківʼянин "вийшов" на Telegram-канали, які контролюються російськими службами. Через ці групи російські куратори "підшукують" агентуру, які готові співпрацювати з ними.

"Чоловік робив конспіровану фото- і відеозйомку наслідків російських ракетних ударів по Харкову для подальшого корегування ворожого вогню. Під час цього він намагався виконати головне завдання — знайти у місті системи ППО для передачі інформації російським спецслужбам", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, він "зливав" у вказані чати дислокації українських військовослужбовців, техніки та боєприпасів в обласному центрі. А на власній сторінці у Facebook ворожий агент поширював дописи на підтримку Росії та всіляко намагався дискредитувати українську армію. 

Правоохоронці також з'ясували, що чоловік не приховував свої проросійські погляди і в особистих листуваннях зі знайомими. Під час діалогів, він називав РФ "рятівницею світу" і чекав на "звільнення". Водночас він був переконаним, що "Росія дасть такі пенсії, що можна буде не паритись". 

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Затримання харків'янина. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Яке покарання чекає на ворожого поплічника 

Правоохоронці викрили чоловіка та провели обшук у його помешканні, під час якого знайшли та вилучили мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

Його затримали і він під вартою чекав на вирок. Під час судового засідання він свою вину не визнав та відмовився від надання пояснень. 

Однак суд визнав винним 59-річного чоловіка у виправдовуванні, запереченні збройної агресії Росії проти України, а також у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненого в умовах воєнного.

Харків'янин проведе у в'язниці вісім років. 

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ, який після своєї служби почав працювати на воєнну розвідку Росії. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Також ми повідомляли, що дівчина та її брат зливали дані про ЗСУ спецслужбам РФ.  Їх засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

СБУ Харків Колаборант війна в Україні Росія

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