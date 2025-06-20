Обстрелы Харькова 20 июня — РФ атаковала город дронами

Последствия обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 20 июня осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову и пригороде. В результате вражеских обстрелов возникли пожары и есть пострадавшие, среди которых дети.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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В ГСЧС рассказали, что под вражеский удар попали Основянский и Шевченковский районы областного центра и Харьковский район области. По предварительным данным, пострадали четыре человека, среди которых дети 12 и 17 лет.

Последствия обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС

Психолог ГСЧС работает с пострадавшими. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит пожар в результате попадания. Фото: ГСЧС

"В результате попаданий произошло возгорание на четырех локациях. Горела крыша 6-этажного недостроенного дома на площади 1000 м кв., конструктивные элементы хозяйственной постройки площадью 10 м кв., 3 ангара на территории гражданского предприятия на общей площади 1500 м кв", — говорится в сообщении.

Кроме этого, получили повреждения многоквартирные жилые дома и легковые автомобили. Сейчас на местах попаданий работают все соответствующие органы, а психологи ГСЧС оказывали людям помощь.

Напомним, ночью 20 июня российские войска также атаковали Одессу. В городе было по меньшей мере десять попаданий, повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала.

В то же время Сергей Братчук объяснил, каким образом Россия планирует атаки на Украину и почему они остаются безнаказанными со стороны США.