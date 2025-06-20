Обстріли Харкова 20 червня — РФ атакувала місто дронами

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 20 червня здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову та передмісті. Внаслідок ворожих обстрілів виникли пожежі та є постраждалі, серед яких діти.

Про це повідомили у ДСНС.

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Обстріли Харкова 20 червня

У ДСНС розповіли, що під ворожий удар потрапили Основ'янський та Шевченківський райони обласного центра та Харківський район області. За попередніми даними, постраждало четверо осіб, серед яких діти 12 та 17 років.

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: ДСНС

Психолог ДСНС працює з постраждалими. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить пожежу внаслідок влучання. Фото: ДСНС

"Внаслідок влучань відбулося загоряння на чотирьох локаціях. Горів дах 6-поверхового недобудованого будинку на площі 1000 м кв., конструктивні елементи господарчої споруди площею 10 м кв., 3 ангари на території цивільного підприємства на загальній площі 1500 м кв", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки та легкові автомобілі. Зараз на місцях влучань працюють усі відповідні органи, а психологи ДСНС надавали людям допомогу.

Нагадаємо, вночі 20 червня російські війська також атакували Одесу. В місті було щонайменше десять влучань, пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу.

Водночас Сергій Братчук пояснив, яким чином Росія планує атаки на Україну і чому вони залишаються безкарними з боку США.