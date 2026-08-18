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Главная Харьков Сильные дожди и прохлада накроют Харьков: погода на завтра

Сильные дожди и прохлада накроют Харьков: погода на завтра

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 19:10
Погода в Харькове 19 августа и прогноз до конца недели
Девушка прячется под рубашкой от дождя. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харькове завтра, 19 августа, ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Температура опустится до +15 °C. В то же время в области пройдут сильные грозы и порывы ветра до 15-20 м/с. Однако к концу недели температура начнет стремительно расти, и столбики термометров местами достигнут +37 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 19 августа

В среду, 19 августа, в Харькове ночью ожидается кратковременный дождь, днем также возможны небольшие кратковременные осадки. Ветер будет северо-западным со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура воздуха в городе составит +15…+17 °C, а днем поднимется до +24…+26 °C.

Погода в Харьковской области 19 августа

В Харьковской области прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и местами грозы. Ночью возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Температура составит +14...+19 °C ночью и +23...+28 °C днем.

Погода в ближайшие дни

Уже с 20 августа осадки прекратятся, а температура начнет расти. В четверг в Харьковской области прогнозируют до +26...+31 °C, а 21 августа воздух прогреется до +29...+34 °C. Днем местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

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Самыми жаркими станут 22 и 23 августа. В эти дни дневная температура в Харьковской области достигнет +32...+37 °C. В субботу осадков не прогнозируется, а в воскресенье, 23 августа, когда Харьков будет отмечать День города, существенных осадков также не ожидается. Ночью температура составит +17...+22 °C.

Температурные рекорды Харькова

По многолетним наблюдениям, самым холодным 18 августа в Харькове было в 1984 году. Тогда температура опускалась до +9,5 °C. Абсолютный максимум для этой даты зафиксировали в 1946 году, когда воздух прогрелся до +36,2 °C. Среднесуточная температура 18 августа по климатической норме 1991–2020 годов составляет +21,4 °C.

Журналисты Новини.LIVE сняли, как Харьков готовится к празднованию Дня города, который традиционно отмечается 23 августа. В этом году городу исполняется 372 года. Накануне праздничной даты коммунальные службы работают над благоустройством городских пространств, а на улицах уже появляются праздничные локации.

Также Новини.LIVE сообщали, что в центре Харькова планируется создать интерактивное пространство "Город на линии" в память о павших защитниках. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи. Точное место для ее установки пока не определено.

лето Новости Харькова дождь прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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