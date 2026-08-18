Погода у Харкові 19 серпня та прогноз до кінця тижня

Дівчина ховається під сорочкою від дощу. Фото ілюстративне: УНІАН

У Харкові завтра, 19 серпня, очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі. Температура опуститься до +15 °C. Водночас в області пронесуться сильні грози та пориви вітру до 15-20 м/с. Проте до кінця тижня температура почне стрімко зростати, і стовпчики термометрів місцями сягатимуть +37 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харкові 19 серпня

У середу, 19 серпня, у Харкові вночі очікується короткочасний дощ, вдень також можливі невеликі короткочасні опади. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7-12 м/с. Уночі температура повітря у місті становитиме +15...+17 °C, а вдень підніметься до +24...+26 °C.

Погода у Харківській області 19 серпня

На Харківщині прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі та місцями грози. Вночі можливі пориви вітру до 15–20 м/с. Температура становитиме +14...+19 °C вночі та +23...+28 °C вдень.

Погода у найближчі дні

Уже з 20 серпня опади припиняться, а температура почне зростати. У четвер на Харківщині прогнозують до +26...+31 °C, а 21 серпня повітря прогріється до +29...+34 °C. Вдень місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

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Найспекотнішими стануть 22 та 23 серпня. У ці дні температура вдень на Харківщині сягатиме +32...+37 °C. У суботу опадів не прогнозують, а в неділю, 23 серпня, коли Харків відзначатиме День міста, істотних опадів також не очікується. Вночі температура становитиме +17...+22 °C.

Температурні рекорди Харкова

За багаторічними спостереженнями, найхолоднішим 18 серпня у Харкові було у 1984 році. Тоді температура опускалася до +9,5 °C. Абсолютний максимум для цієї дати зафіксували у 1946 році, коли повітря прогрілося до +36,2 °C. Середньодобова температура 18 серпня за кліматичною нормою 1991-2020 років становить +21,4 °C.

Журналісти Новини.LIVE зафільмували, як Харків готується до відзначення Дня міста, який традиційно відзначають 23 серпня. Цьогоріч місту виповнюється 372 роки. Напередодні святкової дати комунальні служби працюють над облаштуванням міських просторів, а на вулицях уже з'являються святкові локації.

Також Новини.LIVE писали, що у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір "Місто на лінії" для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі. Точне місце для її встановлення поки не визначили.