Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области в ближайшие дни сохранится морозная погода. В субботу, 28 ноября, осадков не прогнозируется, однако температура воздуха даже днем будет оставаться ниже нуля. В дальнейшем ночные морозы усилятся, а в начале декабря местами возможен небольшой снег.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 28 ноября

В субботу в Харькове будет облачно с прояснениями, но без осадков. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит 4–6° мороза. Днем столбики термометров покажут 0…-2°.

Прогноз погоды в Харьковской области

В районах области 28 ноября также ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет, ветер останется северным со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 3–8° мороза. Днем будет несколько теплее, однако мороз сохранится — от 0 до 5° ниже нуля.

Погода в Харьковской области в ближайшие дни

Морозная погода сохранится в регионе и в дальнейшем. По прогнозу синоптиков, существенных осадков в ближайшие дни не ожидается, однако ночная температура будет постепенно снижаться.

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29 ноября: переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер — 7–12 м/с. Ночью 5–10° мороза, днём 1–6° мороза.

30 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура ночью составит 6–11° мороза, днём — 2–7° мороза.

1 декабря: ночью без значительных осадков, днём местами возможен небольшой снег. Ветер северный, 3–8 м/с. Ночью 7–12° мороза, днём — 2–7° мороза.

2 декабря: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит 6–11° мороза, днём — 1–6° мороза.

По прогнозу Украинского гидрометцентра на 3–7 декабря в Харьковской области будет преобладать сухая погода. Ночью ожидается 6–13° мороза, а днём — 1–6° мороза.

Климатические рекорды Харькова 27 ноября

По данным многолетних наблюдений, погода в конце ноября в Харькове бывала гораздо более контрастной. Минимальная температура воздуха 27 ноября была зафиксирована в 1959 году и составила 17,5° мороза. Зато самым тёплым этот день был в 1977 году, когда воздух прогрелся до +13,6°. Среднесуточная температура по климатической норме 1991–2020 годов составляет -0,8°.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 8:00 27 ноября радиационный фон в населенных пунктах Харьковской области находился в пределах нормы. Показатели составляли:

Золочев — 16 мкР/ч;

Харьков — 15 мкР/ч;

Богодухов — 15 мкР/ч;

Коломак — 14 мкР/ч;

Печенеги — 16 мкР/ч;

Слобожанское — 13 мкР/год;

Берестин — 13 мкР/год;

Лозова — 14 мкР/год;

Изюм — 14 мкР/ч.

Контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч. Все приведенные показатели не превышают этого значения.

Ранее мы сообщали, что к Дню святого Николая в Харькове растет спрос на сладкие подарки для детей. В магазинах можно найти шоколадные наборы, фигурки, пряники и адвент-календари. Стоимость зависит от наполнения, веса и оформления. При этом за год такие подарки подорожали.

Также мы писали, что в декабре жители Харькова продолжат оплачивать коммунальные услуги по действующим тарифам. Стоимость электроэнергии, газа и отопления для населения пока остается без изменений, однако цена на воду в городе выросла еще осенью. Отдельно харьковчанам придется учитывать плату за вывоз мусора и другие услуги, которые зависят от условий обслуживания дома.