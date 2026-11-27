Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині найближчими днями утримається морозна погода. У суботу, 28 листопада, опадів не прогнозують, однак температура повітря навіть удень залишатиметься нижче нуля. Надалі нічні морози посиляться, а на початку грудня місцями можливий невеликий сніг.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 28 листопада

У суботу в Харкові буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Протягом дня дутиме північний вітер зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура повітря становитиме 4–6° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть 0…-2°.

Прогноз погоди на Харківщині

У районах області 28 листопада також очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не буде, вітер залишатиметься північним зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура повітря опуститься до 3–8° морозу. Вдень буде дещо тепліше, проте мороз збережеться — від 0 до 5° нижче нуля.

Погода на Харківщині в наступні дні

Морозна погода протримається в регіоні й надалі. За прогнозом синоптиків, істотних опадів найближчими днями не очікується, проте нічна температура поступово знижуватиметься.

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29 листопада: мінлива хмарність, без опадів. Північно-східний вітер — 7–12 м/с. Уночі 5–10° морозу, вдень 1–6° морозу.

30 листопада: мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 6–11° морозу, вдень — 2–7° морозу.

1 грудня: вночі без істотних опадів, удень місцями можливий невеликий сніг. Вітер північний, 3–8 м/с. Уночі 7–12° морозу, вдень — 2–7° морозу.

2 грудня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 6–11° морозу, вдень — 1–6° морозу.

За прогнозом Українського гідрометцентру на 3–7 грудня, у Харківській області переважатиме суха погода. Вночі очікується 6–13° морозу, а вдень — 1–6° морозу.

Кліматичні рекорди Харкова 27 листопада

За багаторічними спостереженнями, погода наприкінці листопада в Харкові бувала значно контрастнішою. Мінімальна температура повітря 27 листопада була зафіксована у 1959 році й становила 17,5° морозу. Натомість найтеплішим цей день був у 1977 році, коли повітря прогрілося до +13,6°. Середньодобова температура за кліматичною нормою 1991–2020 років становить -0,8°.

Радіаційний фон на Харківщині

Станом на 8:00 27 листопада радіаційний фон у населених пунктах Харківської області перебував у межах норми. Показники становили:

Золочів — 16 мкР/год;

Харків — 15 мкР/год;

Богодухів — 15 мкР/год;

Коломак — 14 мкР/год;

Печеніги — 16 мкР/год;

Слобожанське — 13 мкР/год;

Берестин — 13 мкР/год;

Лозова — 14 мкР/год;

Ізюм — 14 мкР/год.

Контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год. Усі наведені показники не перевищують цього значення.

Раніше ми повідомляли, що до Дня святого Миколая в Харкові зростає попит на солодкі подарунки для дітей. У магазинах можна знайти шоколадні набори, фігурки, пряники та адвент-календарі. Вартість залежить від наповнення, ваги та оформлення. Водночас за рік такі подарунки стали дорожчими.

Також ми писали, що у грудні жителі Харкова продовжать оплачувати комунальні послуги за чинними тарифами. Вартість електроенергії, газу та опалення для населення наразі залишається без змін, однак ціна на воду у місті зросла ще восени. Окремо харків'янам доведеться враховувати плату за вивезення сміття та інші послуги, які залежать від умов обслуговування будинку.