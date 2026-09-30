Погода в Харькове 1 октября: впереди ветер и заморозки

Девушки на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Октябрь начнется в Харьковской области с сухой, но довольно ветреной погоды. В четверг, 1 октября, в области будет переменная облачность без значительных осадков, однако синоптики предупреждают о возможных сильных порывах ветра днем. Кроме того, в ближайшие дни в регионе ожидается постепенное понижение температуры, которое в конце недели принесет первые заморозки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области

В первый день октября в Харьковской области ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер будет северо-восточным со скоростью 9–14 м/с, а днем местами по области будут наблюдаться порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +15…+20 °С.

Прогноз по городу

В Харькове 1 октября также ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-восточный со скоростью 9–14 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре будет колебаться в пределах +7…+9 °С, а днем воздух прогреется до +17…+19 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на сухую погоду, ситуация с пожарной опасностью в области остается стабильной и умеренной. Согласно данным синоптиков, на 1 октября средняя (третья) степень опасности наблюдается в Золочеве, Богодухове, Коломаке, Харькове, Слобожанском, Берестине, Лозовой и Изюме. В то же время в Великом Бурлуке пожарная опасность полностью отсутствует.

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Прогноз на 2–5 октября

Сухая погода сохранится и в дальнейшем, однако воздух будет становиться всё холоднее:

2 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +3…+8 °С, а днём составит +13…+18 °С.

3 октября: сохранится переменная облачность без осадков. Ветер северной четверти, 7–12 м/с. Похолодание усилится: ночью ожидается всего +2…+7 °С тепла, днем — +11…+16 °С.

4 октября: малооблачная погода без осадков. Ветер западный, 5–10 м/с. Ночь будет самой холодной — +1…+6 °С тепла, а на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0…-3 °С. Днём воздух прогреется до +11…+16 °С.

5 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха начнет немного повышаться: ночью +5…+10 °С тепла, а днем — +14…+19 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре харьковчан ждет ряд изменений в тарифах, социальных выплатах и начислении субсидий. Наиболее заметно изменится стоимость холодной воды и водоотведения, тогда как цены на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в основном останутся без изменений. Кроме того, начнется перерасчет субсидий на отопительный сезон, а в конце месяца Харьков вместе с другими регионами Украины перейдет на зимнее время.

Также Новини.LIVE писали, что опавшую листву в Харькове не нужно убирать везде. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.