Погода у Харкові 1 жовтня: вітер та заморозки попереду

Дівчата на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Жовтень розпочнеться на Харківщині сухою, проте відчутно вітряною погодою. У четвер, 1 жовтня, в області утримуватиметься мінлива хмарність без істотних опадів, але синоптики попереджають про можливі сильні пориви вітру вдень. Окрім того, найближчими днями в регіоні очікується поступове зниження температури, яке наприкінці тижня принесе перші заморозки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У перший день жовтня на Харківщині очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 9–14 м/с, а вдень місцями по області спостерігатимуться пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С тепла. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +15…+20 °С.

Прогноз по місту

У Харкові 1 жовтня також очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 9–14 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі коливатиметься в межах +7…+9 °С тепла, а вдень повітря прогріється до +17…+19 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри суху погоду, ситуація з пожежною небезпекою в області залишається стабільною та помірною. Згідно з даними синоптиків, на 1 жовтня середня (третя) небезпека спостерігається у Золочеві, Богодухові, Коломаці, Харкові, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі. Водночас у Великому Бурлуці пожежна небезпека повністю відсутня.

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Прогноз на 2–5 жовтня

Суха погода утримуватиметься й надалі, однак повітря ставатиме дедалі холоднішим:

2 жовтня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер північної чверті, 7–12 м/с. Температура повітря вночі знизиться до +3…+8 °С тепла, а вдень становитиме +13…+18 °С.

3 жовтня: збережеться мінлива хмарність без опадів. Вітер північної чверті, 7–12 м/с. Похолодання посилиться: вночі очікується лише +2…+7 °С тепла, удень — +11…+16 °С.

4 жовтня: малохмарна погода без опадів. Вітер західний, 5–10 м/с. Ніч буде найхолоднішою — +1…+6 °С тепла, а на поверхні ґрунту та місцями у повітрі очікуються заморозки 0…-3 °С. Удень повітря прогріється до +11…+16 °С.

5 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря почне трохи підвищуватися: вночі +5…+10 °С тепла, а вдень — +14…+19 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні на харків'ян чекає низка змін у тарифах, соціальних виплатах та нарахуванні субсидій. Найпомітніше змінюється вартість холодної води та водовідведення, тоді як ціни на газ, електроенергію, опалення і гарячу воду для населення переважно залишаються без змін. Крім того, стартує перерахунок субсидій на опалювальний сезон, а наприкінці місяця Харків разом з іншими регіонами України перейде на зимовий час.

Також Новини.LIVE писали, що опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.