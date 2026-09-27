В Харьковской области станет прохладнее: прогноз на начало недели

Люди гуляют по улицам города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове начало недели будет прохладным и ветреным. Ночью местами пройдет небольшой дождь, однако днём осадков уже не прогнозируется. В отдельных районах области порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. В последующие дни дожди прекратятся, а температура воздуха ещё немного снизится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 28 сентября

В Харькове ночью ожидается небольшой дождь. Днем синоптики не прогнозируют значительных осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+13 °С, а днём поднимется до +18...+20 °С.

Погода в Харьковской области 28 сентября

В Харьковской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточным со скоростью 7–12 м/с. Днём местами его порывы усилятся до 15–20 м/с. Ночью температура воздуха в области будет колебаться от +9 до +14 °С. Днём прогнозируют +17...+22 °С.

Погода в ближайшие дни в Харьковской области

Во вторник, 29 сентября, в Харьковской области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Ночью температура составит +7...+12 °С, днём +15...+20 °С. В среду, 30 сентября, также будет без значительных осадков и с переменной облачностью. Северо-восточный ветер усилится до 9–14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +6...+11 °С, а днем +15...+20 °С.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что Харьковскую область накрыли дожди, туман и сильный ветер. В ночные часы порывы ветра достигали 15–20 м/с. Из-за опасных метеорологических явлений синоптики объявили желтый уровень опасности.

Также Новини.LIVE сообщали, что после непогоды в Харьковской области наступило кратковременное затишье. Осадки временно прекратились, однако ночью и утром в регионе образовывался туман. Уже в конце выходных синоптики прогнозировали возвращение дождей.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что после сухой погоды в Харьковскую область вновь вернулись кратковременные дожди. В начале новой недели синоптики прогнозировали усиление северо-восточного ветра. В отдельных районах его порывы должны были достигать 15–20 м/с.