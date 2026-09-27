На Харківщині стане прохолодніше: прогноз на початок тижня

Люди гуляють вулицями міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові початок тижня буде прохолодним та вітряним. Уночі місцями пройде невеликий дощ, однак удень опадів уже не прогнозують. В окремих районах області пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. У наступні дні дощі припиняться, а температура повітря ще трохи знизиться.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 28 вересня

У Харкові вночі очікується невеликий дощ. Удень істотних опадів синоптики не прогнозують. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+13 °С, а вдень підніметься до +18...+20 °С.

Погода у Харківській області 28 вересня

На Харківщині буде хмарно з проясненнями. Уночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень істотних опадів не очікується. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 7–12 м/с. Удень місцями його пориви посиляться до 15–20 м/с. Уночі температура повітря в області коливатиметься від +9 до +14 °С. Удень прогнозують +17...+22 °С.

Погода у найближчі дні на Харківщині

У вівторок, 29 вересня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, удень місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с. Уночі температура становитиме +7...+12 °С, удень +15...+20 °С. У середу, 30 вересня, також буде без істотних опадів та з мінливою хмарністю. Північно-східний вітер посилиться до 9–14 м/с. Уночі стовпчики термометрів покажуть +6...+11 °С, а вдень +15...+20 °С.

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Раніше Новини.LIVE писали, що Харківщину накрили дощі, туман та сильний вітер. У нічні години пориви вітру сягали 15–20 м/с. Через небезпечні метеорологічні явища синоптики оголошували жовтий рівень небезпеки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після негоди на Харківщині настало коротке погодне затишшя. Опади тимчасово припинилися, однак уночі та вранці в регіоні утворювався туман. Уже наприкінці вихідних синоптики прогнозували повернення дощів.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що після сухої погоди до Харківщини знову повернулися короткочасні дощі. На початку нового тижня синоптики прогнозували посилення північно-східного вітру. В окремих районах його пориви мали сягати 15–20 м/с.