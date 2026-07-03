В Харьковской области объявили об эвакуации 60 населенных пунктов из-за ухудшения ситуации с безопасностью — подробности

Олег Синегубов. Фото: Олег Синегубов/Facebook

В Харьковской области принято решение о расширении эвакуационных мер в связи с обострением ситуации с безопасностью в регионе. Речь идет о вывозе жителей из 60 населенных пунктов в нескольких районах области, а также о введении обязательной эвакуации для отдельных категорий населения.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Решение принял Совет обороны Харьковской области

Как отметили в ОВА, решение об эвакуации было принято Советом обороны Харьковской области. Оно касается населенных пунктов в пределах Купянского, Богодуховского и Харьковского районов.

Власти объясняют такие меры ухудшением ситуации с безопасностью и необходимостью защиты гражданского населения.

Где именно будет проводиться эвакуация

Согласно принятому решению, эвакуация охватывает сразу несколько общин региона:

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в Шевченковской общине — 41 населённый пункт

в Богодуховском районе — 12 населенных пунктов

в Дергачевской общине — 7 населенных пунктов

Таким образом, в целом под эвакуационные меры попали 60 населенных пунктов области.

Отдельно в Дергачевской общине ввели обязательную эвакуацию в принудительном порядке для семей с детьми.

Решение принято из-за повышенных рисков для безопасности и угрозы жизни гражданского населения в отдельных населенных пунктах.

Новини.LIVE сообщали, что за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 27 населенным пунктам Харьковской области. В результате атак один человек погиб, ещё 16 гражданских лиц, среди которых четверо детей, получили ранения или перенесли острую стрессовую реакцию.

Новини.LIVE писали, что в четверг, 2 июля, российские войска атаковали автозаправочную станцию в Харькове. В частности, удар был нанесен по автомобилю, в котором находилась семья с ребенком.