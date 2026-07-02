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Главная Харьков В Харькове россияне ударили по авто, в котором находилась семья с ребенком

В Харькове россияне ударили по авто, в котором находилась семья с ребенком

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Дата публикации 2 июля 2026 23:52
Удар РФ по АЗС в Харькове 2 июля: дрон попал в автомобиль с семьей
Последствия российского обстрела АЗС в Харькове 2 июля. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Российские оккупанты в четверг, 2 июля, атаковали автозаправочную станцию в Харькове. В частности, противник нанес удар по автомобилю, в котором находилась семья с ребенком.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

Российский обстрел Харькова 2 июля

Начальник департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких сообщил, что в 17:40 противник нанес удар по Киевскому району. Попадание пришлось на АЗС.

Російський обстріл Харкова 2 липня
Последствия российского обстрела АЗС в Харькове 2 июля. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

"Один из автомобилей заправлялся, а в нем находилась семья — мужчина, женщина и ребёнок. Дрон попал непосредственно в этот автомобиль, произошел пожар", — рассказал он.

Удар Росії по АЗС Харкова 2 липня
Удар России по АЗС в Харькове. Фото: Новости.LIVE/Вероника Марченко

Семья была госпитализирована в медицинское учреждение с осколочными ранениями.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую ОВА, 2 июля Россия нанесла удары КАБами и ударными дронами по Харьковской области. В результате атаки есть погибший и раненые.

А мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что июнь этого года стал одним из самых тяжелых месяцев для города с начала большой войны. Всего за 30 дней город пережил 142 атаки.

война Харьков обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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