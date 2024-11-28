Олег Синегубов рассказал о последствиях ударов по Харьковщине

Олег Синегуб. Фото: Харьковская ОВА

В Харькове в результате ракетного удара повреждены производственные корпуса предприятия, а также остекление окон жилого многоэтажного дома. Также нанесен ущерб некоторым населенным пунктам области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 28 ноября.

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В Харькове в результате ракетного удара повреждены производственные корпуса предприятия и повреждены остекления окон жилого многоэтажного дома.

Также сообщается, что в селе Белый Колодец произошло попадание FPV дрона в трактор Т-150. В результате попадания пострадали три человека, еще двое погибли. Также повреждены два частных дома.

В Купянском районе упал FPV-дрон с боеприпасом, однако он не сдетонировал. В самом городе Купянск в результате сброса с дрона боеприпаса поврежден автомобиль.

Наступление врага на Волчанск

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Волчанска и Тихого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

"На Купянском направлении враг в течение дня 17 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Колесниковки, Загрызового, Зеленого Гая и Кругляковки. Все атаки противника отражены Силами обороны", — сообщил Синегубов.

В результате усиления мер по эвакуации из Купянского и Боровского направлений эвакуировали 121 человек.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, российские войска еще ночью 28 ноября приступили к массированному обстрелу Украины. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что для этого они делали запас ракет.

В Ивано-Франковске утром 28 ноября раздались взрывы. Враг массированно атаковал Украину.